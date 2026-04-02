Știri 2 aprilie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 15.45, va săvârși Sfânta Liturghie, urmată de Taina Sfântului Maslu, tot la mănăstirea din localitatea Dorna Arini.Sâmbătă, de la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie și slujba de parastas pentru cei adormiți la biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Constanța.De la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă va prăznui Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile.Cu acest prilej, de la ora 8.00, ierarhul, împreună cu clerul și credincioșii, va înconjura Catedrala arhiepiscopală în procesiune cu ramuri de salcie și flori, apoi va fi săvârșită Sfânta Liturghie.În ziua de Florii a anului 2001, Înaltpreasfințitul Teodosie a fost întronizat Arhiepiscop al Tomisului, iar duminică se împlinesc 25 de ani liturgici de slujire în scaunul arhieresc tomitan.

CRTS Constanța a anunțat programul de donare de sânge de săptămâna viitoare.

Astfel, de luni 6 aprilie până joi 9 aprilie, Centrul va fi deschis pentru donare între orele 7.30 și 13.30.

De vineri 10 aprilie până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis, deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

Astăzi este “Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului”.

Aceasta a fost declarată de Adunarea Generală a ONU pentru a încuraja statele să ia măsuri de diagnosticare şi tratare terapeutică timpurie a acestei afecţiuni.

Autismul este o tulburare complexă, care are efecte asupra comunicării, comportamentului şi relaţiilor cu cei din jur.

Potrivit unor estimări recente, la nivel mondial, autismul afectează un copil din 100.

Mii de clădiri emblematice din întreaga lume – între care şi unele din România – vor fi iluminate în albastru, pentru a marca această zi.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până sâmbătă, la ora 18.00.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, în sudul și sud-estul țării, iar de mâine noapte până sâmbătă seara în regiunile estice, cu viteze în general de 40…50 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar mâine și sâmbătă vor fi însoțite izolat de descărcări electrice și vor fi condiții de grindină.

CT BUS va continua proiectul pilot de urcare în autobuz pe la prima ușă și coborâre pe la celelalte două.

În luna februarie, acest proiect s-a desfășurat pe linia 42, în intervalul orar 16.00 – 18.00.

Odată cu introducerea noilor autobuze electrice, programul va funcționa pe linia 2-43.

Potrivit conducerii CT BUS, în aceste autobuze, validatoarele pentru biletul de hârtie au fost montate la ușa 1.

Recent, reprezentanții Primăriei Constanța au anunțat că noile autobuze vor fi introduse pe traseu în perioada mai – iunie.

Meteorologii estimează, pentru următoarele două săptămâni o vreme schimbătoare, la nivelul întregii țări.

Vor fi perioade în care valorile termice vor crește sau vor scădea brusc, iar din punct de vedere al precipitațiilor, acestea vor fi mai frecvente și pe arii extinse, de mâine.

În Dobrogea, vor fi variații termice destul de frecvente în medie de 10 – 12 grade, pe 2 aprilie, și de 14 grade, în intervalul 7 – 13 aprilie, iar în restul zilelor maximele vor fi în medie de 16 – 18 grade.

Temperaturile minime vor marca o scădere ușoară, astfel că se estimează medii de la 8 spre 6 grade.

Cei mai mulți părinți din România nu folosesc aplicații de control al copiilor în mediul online.

Așa reiese dintr-un studiu realizat recent de către Organizația Salvați Copiii, potrivit căruia, mai mult de jumătate dintre minori nu au limite privind timpul petrecut pe Internet.

În aceste condiții, mulți copii și adolescenți se expun unor situații inconfortabile sau chiar periculoase, insuficient de cunoscute și conștientizate.

Specialiștii în securitate cibernetică îi îndeamnă pe părinți către aplicațiile cu control parental.

Biofizicianul Virgiliu Gheorghe revine la Constanța.

Acesta va susține conferința cu tema “Eroziunea dragostei“.

Evenimentul se va desfășura astăzi, de la ora 17.00, la clubul SNC.

În cadrul conferinței, Virgiliu Gheorghe va face o analiză a cauzelor, efectelor și soluțiilor pentru redescoperirea iubirii autentice.

Conferința este organizată de Școala Brâncovenească, iar intrarea este liberă.