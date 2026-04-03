Știri 3 aprilie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 15.45, Sfânta Liturghie, urmată de Taina Sfântului Maslu.Mâine dimineață, de la ora 7.00, va săvârși Sfânta Liturghie și slujba de parastas pentru cei adormiți la biserica „Sfânta Cruce și Sfântul Ierarh Calinic de la Cernica” din Constanța.De la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, Biserica Ortodoxă va prăznui Intrarea Domnului în Ierusalim sau Floriile.Cu acest prilej, de la ora 8.00, ierarhul, împreună cu clerul și credincioșii, va înconjura Catedrala arhiepiscopală în procesiune cu ramuri de salcie și flori, apoi va fi săvârșită Sfânta Liturghie.În ziua de Florii a anului 2001, Înaltpreasfințitul Teodosie a fost întronizat Arhiepiscop al Tomisului, iar duminică se împlinesc 25 de ani liturgici de slujire în scaunul arhieresc tomitan.

CRTS Constanța a anunțat programul de donare de sânge de săptămâna viitoare.

Astfel, de luni 6 aprilie până joi 9 aprilie, Centrul va fi deschis pentru donare între orele 7.30 și 13.30.

De vineri 10 aprilie până luni 13 aprilie, Centrul va fi închis, deoarece sunt zile de sărbătoare legală.

Astăzi este Ziua Jandarmeriei Române.

Momentul marchează 176 de ani de existenţă a instituţiei care are ca scop apărarea ordinii şi a liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, protecţia instituţiilor fundamentale ale statului şi combaterea actelor de terorism.

Jandarmeria Română a fost înfiinţată la 3 aprilie 1850 printr-un ordin domnesc al domnitorului Grigore Alexandru Ghica.

Prin această lege, Jandarmeria a dobândit caracter militar şi juridic şi i s-au stabilit principiile de organizare şi funcţionare.

Noi reguli de circulație au fost instituite pe două străzi din municipiul Constanța.

Astfel, de săptămâna aceasta, pe străzile Mugurului și Theodor D. Speranția este permisă circulația autovehiculelor în ambele sensuri.

Prin implementarea acestor măsuri de resistematizare, se urmărește fluidizarea traficului rutier, precum și facilitarea accesului către cele 496 de locuri de parcare amenajate pe strada Micșunelelor.

Pensiile vor fi plătite mai devreme luna aceasta.

Ministerul Muncii a anunțat că toate pensiile care se achită prin intermediul factorilor poștali vor fi distribuite până la data de 9 aprilie.

De asemenea, conturile bancare pentru beneficiarii care au optat pentru această modalitate de plată vor fi alimentate pe data de 8 aprilie.

Lucrările la Spitalul “Mama și Copilul” au depășit stadiul de 50%, iar achizițiile pentru dotări au fost deja finalizate.

Până în prezent, au fost realizate trei niveluri de subsol, parterul și opt etaje.

Potrivit Consiliului Județean Constanța, au fost atribuite 30 de contracte de furnizări dotări medicale, în valoare totală de aproximativ 29 de milioane de euro.

Dosarul electronic de sănătate va fi disponibil pentru fiecare pacient, din vara acestui an.

Pacientul îl va putea accesa de pe telefonul mobil, laptop, computer sau tabletă cu user şi parolă, a anunţat preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, Horaţiu Moldovan.

De asemenea, propriul dosar medical va fi vizibil de către orice medic la care pacientul se adresează.