Știri 9 aprilie 2026

Ierarhul nostru, va oficia astăzi, de la ora 16.40, slujba Deniei celor 12 Evanghelii.Maine, de la ora 9.00, va oficia slujba Vecerniei, în cadrul căreia va fi scos Sfântul Epitaf din Sfântul Altar, iar de la ora 17.00, va oficia slujba Deniei Prohodului Domnului.Sâmbătă, de la ora 9.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la capela „Sfântul Nicolae” a Penitenciarului Poarta Albă.

O nouă locomotivă modernizată prin PNRR a fost introdusă pe ruta București – Constanța.

Locomotiva îl omagiază pe Nicolae Iorga și este cap de serie a celor 19 unități modernizate cu fonduri PNRR.

În vara lui 2024 a ieșit din fabrica de la Craiova și a fost utilizată pentru realizarea tuturor testelor și omologărilor necesare pentru a opera în România și Ungaria.

Sezonul estival va debuta oficial pe 1 mai.

În aceste condiții, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea – Litoral continuă pregătirea plajelor.

Astfel, pe tronsonul de plajă Năvodari – Mamaia – Constanța se intervine cu 8 angajați și 11 utilaje și autoutilitare.

Același număr de muncitori și 4 utilaje acționează și pe tronsonul Agigea – Eforie – Tuzla – Costinești.

Elevii și preșcolarii se vor întoarce în sălile de curs, miercurea viitoare, pe 15 aprilie.

Tot atunci va începe și ultimul modul din acest an școlar.

El se va încheia pe 19 iunie, când va începe vacanța de vară pentru cei mai mulți dintre elevi.

Adolescenții de clasa a VIII-a și a XII-a vor termina școala mai devreme, deoarece vor avea de susținut examenele de Evaluare Națională și de Bacalaureat.

Aproape jumătate dintre părinții care muncesc în străinătate nu pot petrece sărbătorile pascale în țară, unde au rămas copiii lor.

Principalele motive ale migrației sunt salariile mici comparativ cu nevoile și proiectele de viață ale familiei, arată un studiu efectuat de Organizația Salvați Copiii.

Ponderea mamelor plecate la muncă în străinătate, deoarece în România nu au găsit un job, este dublă față de cea a taților aflați în aceeași situație.

Pentru a sprijini părinții în menținerea legăturii emoționale cu copiii, Organizația Salvați Copiii va continua campania de conștientizare a importanței comunicării și a timpului de calitate petrecut împreună, începând cu perioada sărbătorilor de Paște.

Colegiul Medicilor din România a atras atenţia că accesul pacienţilor la servicii medicale rămâne inegal.

România are în prezent aproape 62.000 de medici cu drept de liberă practică şi peste 22.000 de rezidenţi, distribuiţi însă inegal, în dezavantajul zonelor rurale sau mai puţin dezvoltate.

În același timp, mai multe organizaţii ale pacienţilor susţin că investigaţiile de monitorizare decontate pentru pacienţii cronici au scăzut cu aproape jumătate într-o lună, deoarece laboratoarele nu mai au fonduri.

Peste 200 de constănțeni beneficiază de serviciile Cantinei de Ajutor Social.

Beneficiarii acesteia sunt persoanele aflate în situații de dificultate economică, socială sau medicală, potrivit Purtătorului de Cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare.

Programul de funcționare al Cantinei de ajutor social este de luni până vineri, între orele 06:30 – 14:30, de pe strada Căpitan Petre Romulus nr. 22.