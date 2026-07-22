Știri 22 iulie 2026

A fost uceniţă şi mironosiţă a Mântuitorului Iisus Hristos, cea dintâi şi cea mai mare dintre toate uceniţele şi purtătoarele de mir.Era din Galileea, din cetatea Magdala, de la hotarele Galileei cu Siria.Înainte de a-L întâlni pe Hristos, ducea o viaţă de grele pătimiri.Mântuitorul a tămăduit-o de toată stricăciunea, luminându-i cugetul cu lumina unei noi vieţi, din dumnezeiasca dragoste.Din acea clipă, Maria s-a făcut următoare lui Hristos, slujindu-L cu credinţă.În momentul răstignirii, Maria Magdalena a rămas lângă Crucea Mântuitorului, iar când Sfântul Trup al Domnului a fost aşezat în mormânt, ea l-a uns cu miresme, vărsând multe lacrimi.Maria Magdalena s-a învrednicit a fi cea dintâi care a primit de la înger vestea Învierii Domnului şi tot ea a fost prima persoană care L-a văzut pe Domnul Înviat.După Înălţarea la cer a Domnului, Sfânta Maria Magdalena a pornit alături de Sfinţii Apostoli în lupta plină de primejdii pentru răspândirea credinţei.Tradiţia spune că a ajuns până la Roma, iar de acolo a ajuns la Efes, unde slujea Sfântului Apostol Ioan.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel împlineşte astăzi 75 de ani.

S-a născut la 22 iulie 1951, în comuna Bara, judeţul Timiş, ca al treilea copil în familia învăţătorului Alexie şi Stela Ciobotea.

În anul 1987, a intrat în viaţa monahală la Mănăstirea Sihăstria, din judeţul Neamţ, cu numele Daniel şi l-a avut ca naş de călugărie pe Sfântul părinte Ilie Cleopa.

Potrivit unui comunicat al Patriarhiei, sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este în ziua de 30 septembrie, data întronizării Preafericirii Sale în demnitatea de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează ediția a noua a Școlii de vară.

Aceasta se va desfășura gratuit, în perioada 3 – 14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

Proiectul cuprinde diverse jocuri și activități recreative, ateliere de formare, vizite, plimbări, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea copiilor.

Înscrierile se fac până pe 30 iulie, la pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul constănţean Inel II, dar și online, printr-un link, pe pagina de Facebook a parohiei.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este scăzută.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Parohia “Sfinții Împărați Constantin și Elena” III din Constanța organizează școala de vară “Copilărie binecuvântată”.

Aceasta se va desfășura în perioada 27 iulie- 7 august, de luni până vineri, între orele 9.00 și 12.00.

Copiii vor avea parte de un program ce cuprinde desen, pictură, literatură, dezvoltare personală, educație pentru sănătate, teatru, cor, jocuri sportive și dans.

Parohia” Sfinții Împărați Constantin și Elena” III se află în cartierul Km 4-5, în incinta unității militare.

ANM a emis o atenționare cod portocaliu de averse torențiale pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 22.00.

Astfel, în județele Constanța, Tulcea, Galați, Brăila și estul județelor Ialomița și Călărași vor fi averse torențiale importante cantitativ.

În intervale scurte de timp și prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 25… 50 l/mp și pe arii restrânse de peste 70 l/mp.

Peste 6.300 de cadre didactice din cadrul examenului de definitivare în învăţământul preuniversitar au promovat examenul, iar 40 dintre ele cu media 10.

Anunțul a fost făcut de către ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian.

Rezultatele iniţiale înregistrate la proba scrisă sunt disponbile pe site-ul Ministerului, la secțiunea dedicată definitivat.edu.ro.

Au obţinut definitivarea în învăţământ cu aproximativ 10% mai multe cadre didactice decât anul trecut.

Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen şi pe site pe 27 iulie.