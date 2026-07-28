Știri 28 iulie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 5.30, Sfânta Liturghie.Apoi, de la ora 9.00, pe faleza din fața Comandamentului Flotei, va săvârși slujba de Tedeum cu prilejul Zilei Imnului National al României.Corala bărbătească „Armonia”, a Arhiepiscopiei Tomisului și Muzica Militară a Forțelor Navale vor interpreta imnurile pe care România le-a avut de-a lungul timpului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează ediția a noua a Școlii de vară.

Aceasta se va desfășura gratuit, în perioada 3 – 14 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani.

Proiectul cuprinde diverse jocuri și activități recreative, ateliere de formare, vizite, plimbări, dar și participarea la Sfânta Liturghie și împărtășirea copiilor.

Înscrierile se fac până joi, 30 iulie, la pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare” din cartierul constănţean Inel II, dar și online, printr-un link, pe pagina de Facebook a parohiei.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

Astăzi este Ziua Mondială de Luptă Împotriva Hepatitei.

Pe plan naţional, obiectivele acestei zile urmăresc conştientizarea populaţiei cu privire la igiena stilului de viaţă ca factor major de protecţie împotriva hepatitelor virale.

La nivel mondial, aproximativ 500 milioane persoane sunt infectate cronic cu virusul hepatitei B sau cu virusul hepatitei C, în timp ce aproape un milion mor anual.

Tot astăzi este și Ziua Naţională a Ambulanţei.

Instituită printr-o lege intrată în vigoare de la 13 martie 2015, această zi este marcată de autorităţile publice centrale şi locale prin organizarea de evenimente dedicate recunoaşterii rolului ambulanţei în salvarea de vieţi omeneşti.

Această zi nu a fost aleasă întâmplător întrucât prima „Salvare” din Bucureşti a apărut la data de 28 iulie 1906, din iniţiativa privată a prof. Nicolae Minovici.

Afecțiunile neurologice reprezintă principala cauză de dizabilitate și a doua de deces la nivel mondial, ce afectează peste 3,4 miliarde de oameni.

Datele recente ale Organizației Mondiale a Sănătății arată că până la 45% dintre cazurile de demență ar putea fi prevenite sau amânate prin controlul factorilor de risc și un stil de viață sănătos.

Specialiștii recomandă mișcare zilnică, alimentație echilibrată, somn de calitate, activitate intelectuală și socializare.

Comisia Europeană a anunțat, vineri, că TikTok nu a protejat în mod adecvat viața privată a copiilor care folosesc platforma, și a permis adulților să vadă conturile minorilor.

Potrivit executivului comunitar, această deficiență i-a expus pe copii riscului de hărțuire cibernetică, de contacte nedorite și de comportamente de tip prădător.

Dacă explicațiile companiei chineze nu vor fi considerate satisfăcătoare, Comisia Europeană ar putea adopta o decizie de neconformitate și ar putea aplica o amendă de până la 6% din cifra de afaceri anuală totală a companiei.