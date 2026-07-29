Știri 29 iulie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 5.30, Sfânta Liturghie.Seara, de la ora 20.45 va oficia Acatistul Maicii Domnului, iar noaptea de la ora 23.00 va săvârși Sfânta Liturghie.Vineri noapte, de la ora 23.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrala Arhiepiscopală.

Astăzi este Ziua Imnului Naţional „Deşteaptă-te, române!”.

Poemul patriotic „Un răsunet” de Andrei Mureşanu şi melodia culeasă de Anton Pann stau la baza imnului naţional de astăzi, „Deşteaptă-te, române”.

Imnul a fost intonat în timpul Războiului de independenţă, în timpul Primului Război Mondial şi la Marea Unire din 1918, precum şi în cel de-al Doilea Război Mondial.

Interzis de regimurile totalitare timp de aproape o jumătate de secol, „Deşteaptă-te, române!” a fost ales imediat după Revoluţia din decembrie 1989 Imnul naţional al României, fiind consacrat prin Constituţia din 1991.

Imnul este considerat simbol naţional, alături de drapelul tricolor, stema ţării şi sigiliul statului.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, în acest moment grupele de sânge 0 pozitiv și negativ, dar și A pozitiv și negativ sunt extrem de solicitate, iar rezerva este foarte scăzută.

De asemenea, sunt necesari zilnic cel puțin 60 de donatori, pentru ca rezervele să poată acoperi solicitările venite din spitale.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

A IV-a ediție a Taberei de Vară de la Mănăstirea Dervent se va desfășura luna viitoare.

“Tabăra Dacică” va avea loc în perioada 17-21 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7-12 ani.

Programul taberei cuprinde ateliere, jocuri și activități noi, iar prețul este de 750 de lei.

Cei care vor să se înscrie, au la dispoziție un formular pe pagina de Facebook a Asociației Tinerilor Ortodocşi Misionari Constanța.

ATOM Constanța organizează Tabăra Dobrogeană la Mănăstirea Sfântul Ioan Casian.

Aceasta se va desfășura în perioada 23-29 august și este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 13 și 18 ani.

Ei vor avea parte de drumeții, foc de tabără, ateliere creative, muzică și altele.

Prețul taberei este de 1050 de lei.

Un nou sens giratoriu a fost amenajat la intersecția bulevardului I.C. Brătianu cu strada Corbului.

Acesta are un caracter provizoriu, fiind amenajat din parapeți plastici.

Noua configurație rutieră urmărește să faciliteze accesul pe strada Corbului și în parcarea publică și contribuie totodată la fluidizarea traficului rutier în sensurile giratorii de la intersecția cu strada Dezrobirii și din zona Școlii Gimnaziale nr. 8.

50 de autovehicule abandonate vor fi ridicate de pe domeniul public din municipiul Constanța.

Autovehiculele vor fi transportate în parcul auto al municipalității, situat pe strada Câmpul cu Flori.

Proprietarii care doresc să își recupereze mașinile trebuie să se prezinte la sediul Direcției Generale Poliția Locală Constanța.