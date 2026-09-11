Știri 11 septembrie 2026

Ierarhul nostru, va întâmpina, de la ora 16.00, Sfintele Moaște ale Sfintei și Dreptei Ana, mama Maicii Domnului.Apoi, Ierarhul Tomisului va oficia de la ora 19.00, Taina Sfântului Maslu.Mâine seară, de la ora 20.45, Ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala Arhiepiscopală.

Sfintele Moaște ale Sfintei Ana, mama Maicii Domnului, vor fi aduse astăzi în pelerinaj la Catedrala Arhiepiscopală din Constanța.

Credincioșii se vor putea închina la Sfintele Odoare până duminică, 13 septembrie, ora 14.00.

Racla este adusă de la Mănăstirea Cutlumuș din Sfântul Munte Athos.

Prezența Sfintelor Moaște la Constanța reprezintă un moment de binecuvântare duhovnicească pentru toți credincioșii, de rugăciune, de întărire în credință și de apropiere de Dumnezeu prin mijlocirea Sfintei Ana, cea care, împreună cu Dreptul Ioachim, au primit de la Dumnezeu darul de a deveni părinții Preasfintei Fecioare Maria, Maica Domnului nostru Iisus Hristos.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane=1000 de visuri împlinite” și se va desfășura duminica aceasta, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin ,,Sfântul Vasile cel Mare,, Emanuel Ion, Tina Gheorghe, Vocal Impact Band și Denis Ștefănescu.

De asemenea, copiii prezenți vor avea parte de ateliere și jocuri specifice vârstei lor.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 50 de lei și se poate achiziționa de la Pangarul bisericii “Sfântul Vasile cel Mare”, din Constanța, Cafe Roma și online în contul Parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, stocurile sunt extrem de scăzute și este nevoie urgentă de grupele de sânge: 0, A, B sau AB (Rh pozitiv sau negativ).

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30.

ANM a emis o informare meteorologică de instabilitate atmosferică și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până duminică la ora 22.00.

Vremea va deveni instabilă, din aceasă seară în vestul, nordul și centrul țării, iar de mâine și duminică în sud, est și centru. Instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii cu viteze de 50…60 km/h.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi de 15…25 l/mp și pe arii restrânse de peste 30…40 l/mp.

România a depășit țintele asumate prin PNRR pentru transportul verde și infrastructura destinată vehiculelor electrice.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, autoritățile locale au achiziționat, din fonduri europene, 1.147 de vehicule nepoluante pentru transportul public, cu 12 mai multe decât ținta stabilită inițial.

Ministerul Dezvoltării a anuntat că va continua verificarea documentațiilor pentru confirmarea investițiilor.

Totodată, Ministrul Cseke Attila a precizat că dezvoltarea transportului verde înseamnă mai puțină poluare și servicii publice mai bune.

Compania Hidroelectrica a anunţat că majorează preţul energiei electrice pentru clienţii casnici.

De luna viitoare, preţul energiei active creşte de la 45 de bani la 51 de bani pe kilowat-oră, cu o majorare de peste 14% a acestei componente.

Pentru consumatori, impactul final pe factură va fi o creştere de aproximativ 7%, în funcţie de distribuitor.

Noua măsură se aplică imediat clienţilor noi, dar şi celor existenţi în momentul în care contractele actuale expiră.