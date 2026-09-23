Știri 23 septembrie 2026

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.Slujba va fi oficiată de către Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, marți, 29 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează un simpozion național.

Tema o constituie “Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează” și se va desfășura sâmbătă, între orele 10.00 și 17.00, în Sala Justin Pârvu din cadrul mănăstirii.

Evenimentul reunește ierarhi, profesori universitari, teologi și filosofi din centre academice importante ale țării.

Comunicările vor fi susținute de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Dura, de la Facultatea de Teologie, din cadrul Universității Ovidius, Conf. Univ. Dr. Iulian Damian, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Lect. Univ. Dr. Laurențiu Gheorghe de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universității din București și alții.

Simpozionul pune în valoare contribuția reflecției interdisciplinare în formularea unor răspunsuri la întrebările și provocările lumii contemporane.

CRTS Constanța și parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 27 septembrie, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Astăzi are loc echinocţiul şi începutul toamnei astronomice.

Acesta reprezintă momentul în care ziua este egală cu noaptea.

Echinocțiul de toamnă are loc când Soarele traversează ecuatorul din emisfera nordică în cea sudică.

De astăzi, ziua începe sa scadă, până la solstițiul de iarnă, la 21 decembrie.

Insulele ecologice digitalizate din municipiul Constanța au devenit operaționale.

Acestea facilitează procesul de colectare separată a deșeurilor.

Constănțenii pot utiliza eco-insula la care sunt arondați, pe baza cartelei de acces.

În municipiul Constanța sunt amplasate peste 400 de platforme pentru colectarea deșeurilor, însă cartelele de acces sunt destinate strict utilizării celor 275 de insule ecologice.

Accesul este controlat și monitorizat, iar eco-insulele sunt dotate cu camere de supraveghere, pentru prevenirea actelor de vandalism și a utilizării necorespunzătoare.

Un atelier de pictură pe sticlă cu tema „Iisus viță-de-vie” este organizat de Muzeul de Artă Populară Constanța.

Taxa de participare la atelier este de 60 de lei/ persoană, în cost fiind incluse toate materialele de lucru.

Sursa de inspirație este o icoană pictată la mijlocul secolului al XIX-lea într-un atelier din cunoscutul centru de iconari Șcheii Brașovului.

Numărul maxim de participanți este de 10 persoane, iar activitatea se adresează copiilor de peste 9 ani, dar și adulților.

Participanții vor putea pleca acasă cu icoana pictată la muzeu.

Programările se fac la numărul de telefon 0241. 61.61.33, până mâine inclusiv, între orele 08.00 și 15.30.

Prețul motorinei continuă să crească.

Ieri, au fost scumpiri în toate marile rețele de benzinării, și au ajuns până la 9 bani pe litru în Capitală.

În schimb, prețurile la benzină au rămas neschimbate față de săptămâna trecută.

Aceste scumpiri vin în contextul în care Ministerul Finanțelor a decis menținerea reducerii de 25% a accizei la motorină până la sfârșitul acestei luni, o măsură menită să mai atenueze din presiunea generată de cotațiile internaționale.

Reprezentanții din piață recomandă șoferilor să verifice tarifele direct la stațiile de alimentare, prețurile putând varia în funcție de operator, localitate și momentul actualizării.