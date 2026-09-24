Știri 24 septembrie 2026

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrala arhiepiscopală.Sâmbătă, Biserica Ortodoxă va cinsti Mutarea Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan.Cu acest prilej, de la ora 7.30, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Stejaru, cu hramul „Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”.Mănăstirea se află în apropierea localității constănțene Saraiu.Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.00, Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Călugăreni- județul Constanța.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de către Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, marți, 29 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează un simpozion național.

Tema o constituie “Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează” și se va desfășura sâmbătă, între orele 10.00 și 17.00, în Sala Justin Pârvu din cadrul mănăstirii.

Evenimentul reunește ierarhi, profesori universitari, teologi și filosofi din centre academice importante ale țării.

Comunicările vor fi susținute de către PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Dura, de la Facultatea de Teologie, din cadrul Universității Ovidius, Conf. Univ. Dr. Iulian Damian, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Lect. Univ. Dr. Laurențiu Gheorghe de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universității din București și alții.

Simpozionul pune în valoare contribuția reflecției interdisciplinare în formularea unor răspunsuri la întrebările și provocările lumii contemporane.

CRTS Constanța și parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 27 septembrie, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Europa intră în sezonul rece cu rezerve reduse de gaze.

În România, gradul de umplere a depozitelor de gaze naturale este de 76%, urmând să atingă 80% la 1 octombrie.

În țara noastră prețul gazelor naturale este plafonat până în luna aprilie 2027.

Analiştii avertizează că inclusiv o iarnă cu temperaturi normale ar putea reduce puternic rezervele de gaze.

Cazinoul din Constanța și-a schimbat programul de vizitare.

Astfel, acesta poate fi vizitat de miercuri până luni, între orele 10:00 și 18:00.

Biletele pot fi achiziționate online, de pe link-ul bilet.cazinoul.com, sau de la automatele Self Pay amplasate în proximitatea clădirii.

Uniformele școlare ar putea fi obligatorii.

Senatul a adoptat, luni, proiectul de lege.

Potrivit acestuia, modelele, standardele tehnice și elementele componente ale uniformelor școlare se stabilesc de Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.

Pentru achiziția uniformelor se acordă gratuitate sau subvenții, în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de trei copii.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz.