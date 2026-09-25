Știri 25 septembrie 2026

Cu acest prilej, de la ora 7.30, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Stejaru, cu hramurile „Înălțarea Domnului și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan”,din apropierea localității constănțene Saraiu.Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.00, Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Călugăreni- județul Constanța.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de către Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, marți, 29 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează un simpozion național.

Tema o constituie “Libertatea în Hristos – Adevărul care eliberează” și se va desfășura mâine, între orele 10.00 și 17.00, în Sala Justin Pârvu din cadrul mănăstirii.

Evenimentul reunește ierarhi, profesori universitari, teologi și filosofi din centre academice importante ale țării.

Comunicările vor fi susținute de PS Sebastian, Episcopul Slatinei și Romanaților, vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Dura, de la Facultatea de Teologie, din cadrul Universității Ovidius, Conf. Univ. Dr. Iulian Damian, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Lect. Univ. Dr. Laurențiu Gheorghe de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universității din București și alții.

Simpozionul pune în valoare contribuția reflecției interdisciplinare în formularea unor răspunsuri la întrebările și provocările lumii contemporane.

CRTS Constanța și parohia “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Primăria Constanța propune un nou regulament al parcărilor.

Acesta prevede tarife și amenzi mai mari și mai puține facilități.

Proiectul a fost în consultare publică timp de două luni, iar zilele trecute, s-a aflat în dezbatere publică.

Constănțenii sunt nemulțumiți atât de noile tarife și eliminarea unor facilități, cât mai ales de lipsa locurilor de parcare, desființarea celor existente și întârzierea proiectelor referitoare la construirea unor parcări supraetajate.

Statisticile arată că în municipiu sunt înregistrate 130 de mii de mașini și mai puțin de 40 de mii de locuri de parcare.

Elevii vor beneficia de burse sociale şi pe perioada vacanţelor.

Așa prevăd modificările aduse de guvern metodologiei pentru acest an şcolar.

Bursa de merit este stabilită la 450 de lei lunar, iar cele sociale şi tehnologice, la 300 de lei.

Pentru mamele minore, sprijinul ajunge la 700 de lei pe lună.

În cazul elevilor orfani, al celor cu probleme medicale şi al copiilor care urmează cursurile „şcoala din spital”, acordarea bursei nu depinde de venitul familiei.

Taxa de pod de la Fetești va fi eliminată de la 1 octombrie.

Aceasta și celelalte peaje reglementate de vechiul sistem vor fi eliminate, în timp ce rovinieta va fi calculată după reguli noi.

Pentru camioanele de peste 3,5 tone va fi introdusă taxa în funcție de distanța parcursă și de caracteristicile vehiculului.

Potrivit legii, tariful va ține cont de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante EURO și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale.