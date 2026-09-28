Știri 28 septembrie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de către Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, mâine, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului pentru mai multe regiuni ale țării.

Aceasta este valabilă până miercuri, la ora 20.00.

În intervalul menționat, temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și cea mai mare parte a Munteniei cu viteze în general de 45…55 km/h.

De asemenea, astăzi, până la ora 20.00, județele Constanța și Tulcea se află sub atenționare cod galben de intensificări ale vântului, cu viteze de 50…70 km/h.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care elimină posibilitatea organizării unor examene separate de admiterea la liceu.

Ea anulează prevederea intrată în vigoare la 1 septembrie, potrivit căreia liceele puteau organiza concurs de admitere în clasa a IX-a pentru maxim 50% din numărul de locuri, după susținerea de către elevi a Evaluării Naționale.

Plenul Senatului a decis pe 8 septembrie abrogarea acestui articol începând cu anul școlar curent, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin cu metodologia de examen.

Preșcolarii și elevii din Regiunea de Nord-Est a țării vor participa, în acest an școlar, la un proiect-pilot.

Aceștia vor fi învățați despre ce au de făcut pentru a fi sănătoși.

Inițiativa pune accent pe șase piloni esențiali în dezvoltarea armonioasă a copiilor: alimentație, somn, mișcare, postură, relații interumane și prevenirea dependențelor.

Pentru început, proiectul intitulat “Să creștem generații sănătoase” va fi aplicat în aproape 80 de unități de învățământ din județul Iași, însă inițiativa a fost prezentată la nivel național pentru a fi implementată în programa școlară.

Programul de circulaţie pe DN 67C Transalpina s-a modificat de sâmbătă, 26 septembrie.

Astfel, traficul este permis doar în intervalul orar 9.00 – 18.00.

Măsura a fost luată din cauza înrăutăţirii vremii la altitudini de peste 1.500 de metri, unde s-au înregistrat precipitaţii sub formă de ploaie, lapoviţă şi ninsoare.

Participanţii la trafic sunt sfătuiţi să îşi planifice deplasările în funcţie de noul orar, să aibă maşinile echipate corespunzător pentru condiţii de iarnă şi să respecte cu stricteţe semnalizarea rutieră temporară.

Guvernul interimar acordă bani pentru finanţarea unor instituţii publice de spectacole din subordinea autorităţilor locale din 34 de județe.

Astfel, peste 140 de milioane de lei vor fi alocate pentru 75 de teatre, opere, filarmonici și un ateneu.

Suma reprezintă 2% din impozitul pe venit încasat în perioada 1 iunie – 31 august anul acesta.