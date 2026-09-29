Știri 29 septembrie 2026

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.Joi, Biserica Ortodoxă va prăznui Acoperământul Maicii Domnului.Cu acest prilej, de la ora 8.00, ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.Seara, de la ora 20.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală din Constanța.Noaptea, de la ora 23.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului și Întâmpinarea Domnului” din apropierea orașului Năvodari.

Astăzi este Ziua Mondială a Inimii.

Aceasta are drept scop creșterea gradului de informare al populației Globului asupra factorilor de risc în apariția bolilor cardiovasculare.

În prezent acestea sunt responsabile pentru 17,3 milioane de decese pe an.

Până în anul 2030, se estimează că cifra va crește la 23 de milioane.

România se află între ţările din Europa cu o rată ridicată a mortalităţii, deşi numărul deceselor provocate de bolile cardiovasculare a scăzut în ultimii 10 ani.

Taxa de pod de la Fetești va fi eliminată de joi.

Aceasta și celelalte peaje reglementate de vechiul sistem vor fi eliminate, în timp ce rovinieta va fi calculată după reguli noi.

Potrivit legii, tariful va ține cont de categoria vehiculului, clasa de emisii poluante EURO și durata de utilizare a rețelei de drumuri naționale.

Ministerul Sănătății a pus în consultare publică un proiect despre medicina alternativă.

Acesta se referă la mai multe practici, de la homeopatie până la astrologie medicală, feng-shui sau tratamente cu lumină.

Proiectul stabilește condițiile privind autorizarea practicienilor, funcționarea cabinetelor, formarea profesională, evidența și controlul activităților, precum și reguli privind informarea și consimțământul persoanelor care apelează la astfel de servicii.

Documentul poate fi consultat pe site-ul Ministerului Sănătății în secțiunea Transparență decizională.

România se află printre țările UE cu cea mai scăzută speranță de viață.

Românii trăiesc, în medie, cu aproape cinci ani mai puțin decât media europeană.

Speranţa de viaţă în țara noastră este de 76 de ani şi jumătate, în condiţiile în care media la nivel comunitar este de circa 81 de ani şi jumătate.

Datele arată că locuitorii din estul Europei au o speranţă de viaţă mai scăzută, față de cei din vest sau din nord.

Preţurile carburanţilor rămân ridicate.

Benzina standard continuă să se vândă la un preţ mediu de peste 10 lei pe litru, cu un maxim de 10 lei şi 13 bani, în timp ce preţul motorinei standard ajunge la unele staţii la doar 1 ban de pragul psihologic de 11 lei pentru un litru, pe fondul menţinerii cotaţiilor internaţionale ale petrolului la niveluri ridicate.

În această perioadă, România se află pe locul 12 în Uniunea Europeană, în topul ţărilor cu cea mai ieftină benzină, şi pe locul 13 în ceea ce priveşte cel mai mic preţ la motorină.

Italia limitează numărul de elevi străini în clase şi interzice acoperirea feţei cu văl islamic în cazul fetelor.

În plus, părinţii elevilor trebuie să cunoască limba italiană, altfel, riscă amenzi între 200 şi 1.000 de euro.

Deciziile vin pe fondul unei dezbateri intense privind drepturile femeilor şi identitatea culturală.