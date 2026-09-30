Știri 30 septembrie 2026

Cu acest prilej, de la ora 8.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Dorna Arini, județul Suceava.Seara, de la ora 20.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală din Constanța.Noaptea, de la ora 23.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea „Acoperământul Maicii Domnului și Întâmpinarea Domnului” din apropierea orașului Năvodari.

Preafericitul Părinte Daniel aniversează astăzi 19 ani de la întronizarea ca Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române.

Cu acest prilej, a fost săvârșită Sfânta Liturghie, urmată de o slujbă de Te Deum, în Catedrala Patriarhală.

Apoi, la Palatul Patriarhiei, a fost organizat un moment festiv, la care au participat ierarhii membri ai Sinodului Mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei, membrii Permanenței Consiliului Național Bisericesc și membrii Permanenței Centrului eparhial al Arhiepiscopiei Bucu­reștilor.

Drumul Județean 391, tronsonul Negru Vodă – Albești – Mangalia va fi reabilitat.

Consiliul Județean Constanța a votat, ieri, proiectul.

Vicepreședintele CJC, Răzvan Filipescu, a declarat că vor fi reparați peste 30 de kilometri, în mare parte cu fonduri europene.

Potrivit proiectului de hotărâre, Consiliul Județean Constanța va suporta cheltuielile neeligibile, în valoare de 50 de milioane de lei, cât și contribuția de 10% din valoarea eligibilă, respectiv 15 milioane de lei.

Proiectul de lege privind alegerile anticipate a fost pus în transparență.

Anunțul a fost făcut de Autoritatea Electorală Permanentă.

Acesta poate fi consultat pe site-ul www.roaep.ro, la secțiunea ‘Legislație electorală – Transparență decizională’.

Conform proiectului, Guvernul ar urma să adopte hotărârile privind data alegerilor, calendarul, cheltuielile și măsurile tehnice în cel mult cinci zile de la dizolvarea Parlamentului.

De asemenea, data alegerilor ar urma să fie adusă la cunoștință publică cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării.

Peste jumătate dintre tineri trăiesc în “locuințe supraaglomerate”, în România.

Anul trecut, aproape șase din zece români, cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, trăiau într-o locuință considerată supraaglomerată, ceea ce înseamnă dublu față de media Uniunii.

Standardele europene spun că o locuință este considerată supraaglomerată dacă nu are suficiente camere în raport cu numărul și structura membrilor gospodăriei.

România este urmată în clasamentul european de Letonia și Bulgaria.

Experții în energie anticipează noi creșteri de preț.

Apropierea sezonului rece aduce noi îngrijorări legate de costurile cu încălzirea locuințelor.

Specialiștii în energie estimează că prețurile la gaze naturale și carburanți vor continua să crească, și vor genera scumpiri în lanț.

Casca ar putea deveni obligatorie pentru toți utilizatorii de trotinete electrice.

Un proiect de lege în acest sens a fost depus la Parlament.

În prezent, în Codul Rutier se arată că pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice, casca de protecție este obligatorie în cazul persoanelor cu vârste cuprinse între 14 și 16 ani, atunci când acestea se deplasează pe carosabil, dar pe o pistă de biciclete amenajată pe trotuar, casca nu este obligatorie, ci doar recomandată.

Circulația pe trotuar, neacordarea de prioritate și transportul mai multor persoane pe o trotinetă sunt principalele cauze de producere a accidentelor.