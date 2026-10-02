Știri 2 octombrie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie.Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

O nouă biserică va fi sfințită în comuna Valu lui Traian, din jud. Constanța.

Este vorba despre biserica ’’Sf. Cuv. Parascheva’’ care va fi sfințită duminică, de la ora 6.00, de către IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, apoi, va fi oficiată Sf. Liturghie.

Piatra de temelie pentru lăcașul de cult a fost pusă în anul 2000, iar sfințirea locului a fost oficiată de vrednicul de pomenire, IPS Lucian Florea, Arhiepiscop al Tomisului.

Pictura a fost realizată între anii 2015 – 2020, în tehnica frescă.

Totodată, biserica are o clopotniță dotată cu un carilon automatizat de 10 clopote, unic în rândul lăcașurilor de cult.

La slujba de sfințire sunt așteptați să participe primarul comunei Valu lui Traian, Iulia Iurea și președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi.

Biserica Sf. Cuv. Parascheva va rămâne deschisă, după slujbă, până la miezul nopții, pentru ca cei credincioși, atât bărbații, cât și femeile, să poată intra prin Sfântul Altar.

Locuitorii comunei Cumpăna sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea de donare se va desfășura miercuri, 7 octombrie, între orele 8.30 și 13.30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna, cât și cele din localităţile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

Acvariul din Constanța va funcționa provizoriu în cadrul Delfinariului, de la jumătatea lunii octombrie.

Noile bazine sunt gata și se fac probe înainte de mutarea efectivă a peștilor.

Fostul acvariu a fost închis de peste 3 ani iar un nou sediu modern va fi construit cu fonduri europene.

Totodată, vechea clădire de pe faleza Cazinoului va fi transformată într-un hub cultural.

Astăzi este Ziua Internațională a Non-Violenței.

Aceasta a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite în anul 2007 și aniversează nașterea lui Mahatma Gandhi, părintele mișcării de independență a Indiei și unul dintre filosofii de frunte ai curentului non-violenței.

Prin această decizie, ONU susține soluționarea pașnică a disputelor și respectul reciproc între culturi, religii și oameni.

Comisia Europeană recomandă depistarea timpurie a riscurilor bolilor cardiovasculare.

Mai mult de jumătate dintre decesele raportate în România sunt din cauze cardiovasculare – una dintre cele mai mari rate din blocul comunitar.

În plus, aproximativ 2,4 milioane de români trăiesc cu o astfel de boală, atrag atenţia specialiştii.

De asemenea, cele mai recente estimări ale Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii indică faptul că aproape 48% dintre adulţii români cu vârste între 30 şi 79 de ani aveau hipertensiune arterială.

Comisia Europeană îşi propune să reducă numărul deceselor prevenibile şi îndeamnă statele membre să introducă sau să intensifice controalele medicale pentru depistarea timpurie a riscurilor bolilor cardiovasculare.

Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică avertizează că pe piaţă există o multitudine de site-uri false care copiază paginile magazinelor cunoscute.

Aceste clone au numele identice cu firmele originale, la fel logo-ul, imaginile şi produsele pe care le comercializează.

Scopul lor este să îi convingă pe oameni să plaseze comenzi şi să introducă datele personale şi bancare pentru a fi fraudaţi.

Totodată, site-urile fantomă oferă reduceri foarte mari, iar informaţiile despre companie, despre contact sau retur sunt neclare sau lipsesc, în cazul clonelor.

Autorităţile recomandă celor care au furnizat date unui site suspect să contacteze cât mai repede banca de care aparţin.