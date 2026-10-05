Știri 5 octombrie 2026

Aceștia s-au născut în a doua jumătate a veacului al XVI-lea în părţile Olteniei.Au fost călugări în Mănăstirea Cozia, iar Cuviosul Daniil a fost învrednicit cu harul preoţiei.Printre cei care se mărturiseau la acesta a fost şi fericitul Misail, care i-a devenit şi ucenic duhovnicesc.Au mers dincolo de Turnul lui Traian, în ţinuturile Muntelui Cozia, unde şi-au săpat chilii și au ridicat o biserică de lemn în cinstea Maicii Domnului.După trecerea la cele veşnice a celor doi sfinți, în prima jumătate a veacului al XVII-lea, au fost îngropaţi lângă altarul bisericuţei lor.În anul 1676, mitropolitul Varlaam al Ţării Româneşti a construit la schit o nouă biserică, unde a aşezat sfintele moaşte ale Cuvioşilor Daniil şi Misail la temelia altarului bisericii celei noi.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat în anul 2016.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine în cartierul constănțean Palazu Mare.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie la biserica „Adormirea Maicii Domnului și Sfânta Cuvioasă Parascheva”.

După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Locuitorii comunei Cumpăna sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea de donare se va desfășura miercuri, între orele 8.30 și 13.30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna, cât și cele din localităţile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

De astăzi, Radio Dobrogea are o nouă imagine pe internet.

Astfel, site-ul nostru radiodobrogea.ro își întâmpină vizitatorii cu un nou aspect vizual, care oferă mai multe informații și mai multă ușurință în folosirea lui.

Mai multe ne-a spus directorul Radio Dobrogea, Părintele Lector Universitar Doctor Valentin Ioan Istrati:

directorul Radio Dobrogea, Părintele Lect,Univ.Dr. Valentin Ioan Istrati

Despre avantajele noii identități vizuale ale site-ului nostru de internet radiodobrogea.ro aflăm detalii de la Inginerul Andrei Dumitriu, administrator Init 3 Systems:

Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe joi, 8 octombrie.

Astfel, dimineață, de la ora 6:00, va fi citit Acatistului Sfintei, potrivit programului anunțat de Arhiepiscopia Iașilor.

Pelerinii vor putea cinsti, anul acesta, pe lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și pe cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Acestea vor fi purtate în cadrul tradiţionalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, joi, după citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Astăzi este Ziua Mondială a Educaţiei.

Aceasta este celebrată anual din anul 1994, în întreaga lume, pentru a aminti de importanţa rolului educaţiei.

Conform UNESCO, Ziua Mondială a Educaţiei este o ocazie de a respecta şi aprecia contribuţia pe care dascălii de pretutindeni o aduc educaţiei generaţiilor viitoare.

Cu acest prilej, Ministerul Educaţiei a decis ca astăzi cursurile să fie suspendate.

Bucureştiul este cea mai poluată capitală europeană.

Așa arată un studiu european realizat la începutul acestui an.

Oraşul depăşeşte de patru ori valorile maxime de poluare recomandate de către Organizaţia Mondială a Sănătăţii.

Locuitorii Capitalei sunt supuşi poluării cu microparticule care favorizează apariţia bolilor respiratorii sau cardiovasculare.

În acest context, primarul general al capitalei, Ciprian Ciucu, a propus o limitare etapizată din anul 2027 a maşinilor poluante de la non-Euro la Euro5.