Știri 6 octombrie 2026

Astfel, site-ul nostru radiodobrogea.ro își întâmpină vizitatorii cu un nou aspect vizual, care oferă mai multe informații și mai multă ușurință în folosirea lui.Mai multe ne-a spus directorul Radio Dobrogea, Părintele Lector Universitar Doctor Valentin Ioan Istrati:

directorul Radio Dobrogea, Părintele Lect,Univ.Dr. Valentin Ioan Istrati

Despre avantajele noii identități vizuale ale site-ului nostru de internet radiodobrogea.ro aflăm detalii de la Inginerul Andrei Dumitriu, administrator Init 3 Systems:

Inginerul Andrei Dumitriu, administrator Init 3 Systems

Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe joia aceasta.

Astfel, dimineață, de la ora 6:00, va fi citit Acatistul Sfintei, potrivit programului anunțat de căte Arhiepiscopia Iașilor.

Pelerinii vor putea cinsti, anul acesta, pe lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și pe cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Acestea vor fi purtate în cadrul tradiţionalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, joi, după citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Locuitorii comunei Cumpăna sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea de donare se va desfășura mâine, între orele 8.30 și 13.30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna, cât și cele din localităţile învecinate care doresc să îi ajute pe pacienții ce au nevoie de tratament transfuzional.

Un sens giratoriu provizoriu a fost amenajat pe strada Cumpenei, la intersecția cu strada Spiru Haret și aleea Pelicanului.

Noua configurație rutieră are ca scop facilitarea accesului autovehiculelor de pe strada Spiru Haret și aleea Pelicanului către strada Cumpenei și invers, contribuind, totodată la fluidizarea traficului rutier în zonă.

Participanții la trafic sunt rugați să manifeste atenție sporită, să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră.

România are cel mai mare procent de tineri care nu muncesc şi nici nu urmează o şcoală.

Așa arată datele Eurostat, unde țara noastră rămâne pe primul loc în Uniunea Europeană, la acest capitol.

Mai mult, noul raport al OCDE trage un semnal de alarmă: unul din patru tineri nu a terminat liceul, iar în rândul lor rata şomajului a ajuns la 20%.

De asemenea, doar 45% din tinerii cu vârste cuprinse între 25 şi 34 de ani au o calificare maximă limitată la învăţământul liceal cu orientare profesională.

Totodată, țara noastră înregistrează o lipsă acută de personal calificat, dar şi o rată mare a şomajului, pe fondul importului de forţă de muncă externă.

Problemele de postură în rândul copiilor sunt cauzate de lipsa activității fizice, poziția fixă prelungită și mobilierul inadecvat.

Studiile arată, însă, că ghiozdanul poate afecta coloana dacă are mai mult de 20 – 30% din greutatea copilului și dacă este purtat cel puțin 45 de minute încontinuu.

Medicii atrag atenția că pauzele din școli de 5-6 min sunt foarte mici, iar cele două ore de educație fizică pe săptămână sunt insuficiente, în condițiile în care, în curiculele europene media de ore de educație fizică pe săptămână este între 5 și 7 ore.

Comisia Europeană a deschis o nouă sesiune de înscrieri pentru programul Ambasadori ai Pactului Climatic European.

Candidaturile pot fi depuse până la finalul lunii.

Se pot înscrie cei care doresc să promoveze și să implementeze acțiuni de protejare a mediului în comunitățile lor.

Doritorii se pot înregistra pe platforma online a programului pentru a primi astfel acces la evaluarea făcută de către experții europeni.

Până în anul 2050, pactul își propune să elimine complet poluarea aerului, să dezvolte economia fără să epuizeze resursele naturale și să-i ajute să se adapteze la aceste schimbări.