Știri 7 octombrie 2026

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 5.45, Sfânta Liturghie.Seara, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.Vineri, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, de la ora 6.30, tot la Catedrală.

Radio Dobrogea are o nouă imagine pe internet.

Astfel, site-ul nostru radiodobrogea.ro își întâmpină vizitatorii cu un nou aspect vizual, care oferă mai multe informații și mai multă ușurință în folosirea lui.

Mai multe ne-a spus directorul Radio Dobrogea, Părintele Lector Universitar Doctor Valentin Ioan Istrati:

Despre avantajele noii identități vizuale ale site-ului nostru de internet radiodobrogea.ro aflăm detalii de la Inginerul Andrei Dumitriu, administrator Init 3 Systems:

Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva va începe mâine.

Astfel, dimineață, de la ora 6:00, va fi citit Acatistul Sfintei, potrivit programului anunțat de către Arhiepiscopia Iașilor.

Pelerinii vor putea cinsti, anul acesta, pe lângă moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și pe cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Acestea vor fi purtate în cadrul tradiţionalei procesiuni în jurul Catedralei Mitropolitane, mâine, după citirea Acatistului Sfintei Cuvioase Parascheva.

Domeniul public al municipiului Constanța a fost eliberat de 97 de vehicule abandonate sau fără stăpân.

Acestea au fost transportate și depozitate în parcul auto al municipalității, situat pe strada Câmpul cu Flori.

Reprezentanții autorităților locale anunță că astfel de acțiuni vor continua în mod constant, cu respectarea procedurilor prevăzute de legislația în vigoare.

Lucrările la noul stadion „Gheorghe Hagi” din Constanța sunt în desfășurare.

Amplasamentul a fost predat constructorului, iar în prezent sunt în desfăşurare lucrările pentru forarea piloţilor de fundare, a anunțat Primăria.

Stadionul ultramodern va include şi un teren de antrenament pentru fotbal şi atletism, prevăzut cu pistă cu 6 culoare şi o tribună de circa 1.000 de locuri.

Proiectul are o valoare de aproximativ 379 de milioane de lei, iar termenul estimat pentru finalizarea lucrărilor este de 28 de luni.

Prețul litrului de benzină s-a majorat cu 4,5% în ultimele 30 de zile.

În cazul motorinei, prețul mediu s-a mărit cu 7,7%.

Astfel, benzina a ajuns la 10,08 lei pe litru, în timp ce în cazul motorinei prețul mediu este de 10,94 de lei.

La naştere femeile vor avea dreptul să fie însoţite la cerere de o persoană aleasă de ele.

Deputaţii din Comisia pentru Sănătate au adoptat proiectul care modifică Legea drepturilor pacientului.

Astfel, toate maternităţile din ţară, fie ele de stat sau private, vor fi obligate să garanteze prezenţa unui însoţitor la naştere şi să asigure intimitatea femeilor însărcinate.

Exercitarea acestui drept se va realiza cu respectarea normelor de igienă, epidemiologice şi de siguranţă medicală.