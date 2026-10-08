Știri 8 octombrie 2026

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 20.40, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 6.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Radio Dobrogea are o nouă imagine pe internet.

Astfel, site-ul nostru radiodobrogea.ro își întâmpină vizitatorii cu un nou aspect vizual, care oferă mai multe informații și mai multă ușurință în folosirea lui.

Mai multe ne-a spus directorul Radio Dobrogea, Părintele Lector Universitar Doctor Valentin Ioan Istrati:

Despre avantajele noii identități vizuale ale site-ului nostru de internet radiodobrogea.ro aflăm detalii de la Inginerul Andrei Dumitriu, administrator Init 3 Systems:

Primăria Constanța a emis autorizația de construire pentru bulevardul Madrid.

Conform documentului, durata lucrării este de 24 de luni, iar totalul investiției se ridică la peste 105 milioane de lei.

În lungime de 2,7 km, bulevardul Madrid va avea patru benzi de circulație și va lega cartierul Tomis Plus de bulevardul Aurel Vlaicu.

Cursurile de antreprenoriat din cadrul programului Start-Up Nation au început.

Acestea se adresează tinerilor mai mari de 18 ani, dar care nu au împlinit încă 30 de ani și sunt interesați de a începe o afacere.

La finalizarea cursurilor, ei vor trebui să își înființeze o societate și apoi vor putea aplica pentru a obține o finanțare maximă de 250.000 lei.

Elevii români au obținut 3 medalii de aur şi 2 de argint la Olimpiada Internaţională de Astronomie şi Astrofizică.

Competiţia s-a desfăşurat la Hanoi, în Vietnam și a reunit peste 310 concurenţi din 64 de ţări.

Echipa României a fost formată din 5 elevi, din Bucureşti, Bacău şi Gheorgheni.

Ministerul Educaţiei a felicitat oficial lotul naţional pentru rezultatele excelente și a subliniat că sprijinul acordat tinerilor pasionaţi de ştiinţele exacte continuă să plaseze România în elita mondială a astronomiei.

Pacienţii cu scleroză multiplă solicită autorităţilor un traseu medical mai simplu şi mai predictibil.

Un sondaj realizat în rândul pacienţilor arată că această boală afectează inclusiv viaţa profesională şi situaţia financiară a celor diagnosticaţi.

În acest context, autorităţile sunt chemate să găsească soluţii pentru ca pacientul să nu fie nevoit să coordoneze singur toate etapele îngrijirii.

Potrivit CNAS în acest moment, pacienţii au la dispoziţie platforma eSănătatea Mea.

România apare într-un top 6 al celor mai frumoase destinații de vacanță pentru luna octombrie 2026.

Clasamentul a fost realizat de revista National Geographic.

În topul acesteia, înaintea României, se află New York, Madagascar, Argentina, Scoția și Egipt.