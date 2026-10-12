Știri 12 octombrie 2026

Ierarhul nostru, va oficia, de la ora 6.30 Sfânta Liturghie.De la ora 15.00, va oficia Taina Sfântului Botez pentru copii instituționalizați, la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din localitatea Cumpăna.Apoi, de la ora 17.00, va oficia slujba Vecerniei cu Litie, urmată de procesiune la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din orașul Năvodari.Miercuri, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva, Ierarhul Tomisului va răspunde invitației Înaltpreasfințitului Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iași.

Sinodul Bisericii Ortodoxe a Greciei a dedicat o atenție specială prezenței online a clericilor.

Mitropolitul Hrisostom de Halkida a indicat, într-un referat susținut cu acest prilej, plusuri și minusuri ale prezenței pastorale online, precum și câteva principii de conduită.

Înaltpreasfințitul Hrisostom a subliniat beneficiile mediului online, care îi ajută pe clerici să ajungă la numeroși oameni, dar și eventualele pericole ale progresului tehnologic.

Potrivit ierarhului, clericul trebuie să rămână cleric și pe internet, iar informațiile nu trebuie reproduse fără verificare prealabilă, mai ales când privește persoane sau chestiuni sociale și bisericești grave.

Ierarhul a precizat că este nevoie de clerici care să poată folosi mijloacele contemporane fără să fie folosiți de ele.

Muzeul de Artă Populară Constanța organizează un atelier de pictură pe sticlă cu tema „Sfânta Parascheva”.

Acesta se va desfășura miercuri, de la ora 10.00 și se adresează copiilor de peste 9 ani, dar și adulților.

Sursa de inspirație este o icoană pictată în prima jumătate a secolului al XIX-lea într-un atelier din Țara Oltului.

Taxa de participare este de 60 de lei de persoană, iar în cost sunt incluse toate materialele de lucru.

Înscrierile se fac în intervalul orar 08.00-15.30, până mâine inclusiv, la numărul de telefon: 0241 61 61 33.

CT BUS va deveni operator regional de transport în comun, de la 1 noiembrie.

Anunțul a fost făcut de către directorul CT BUS, Fănel Popa, care a spus că vor intra în vigoare mai multe modificări în privința transportului în comun din municipiul Constanța și din localitățile Cumpăna, Ovidiu și Năvodari, iar în cazul liniilor 3 si 43 C au fost analizate unele variante de modificare a traseelor.

Printre acestea se află modificarea traseului liniei 3, astfel încât aceasta să tranziteze cartierul Tomis Plus până la Centru Comercial Tom precum și prelungirea traseului liniei 43.

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a trecut oficial la programul și tarifele valabile pentru perioada de extrasezon.

Noile prețuri reduse sunt aplicabile în intervalul 1 octombrie – 31 decembrie 2026.

Un bilet pentru un adult costă 36,63 lei, în timp ce elevii și studenții achită doar 8,88 lei.

Copiii cu vârsta de până la 7 ani au acces gratuit.

De luna aceasta Sanatoriul Techirghiol a extins și pentru adulți programul de recuperare robotică.

Terapiile făcute în acest sanatoriu îmbină tehnologia de ultimă generație, roboții și realitatea virtuală pentru a-i ajuta pe tineri să meargă din nou.

Datorită rezultatelor ghidul de bune practici dezvoltat de unitate va fi preluat și de clinici din străinătate pentru a le reda tinerilor șansa la o viață normală.

Un român alocă în medie, lunar, aproximativ 300 de lei pentru alcool şi tutun şi doar 23 de lei pentru educaţie.

Potrivit celor mai recente date ale Institutului Naţional de Statistică, suma destinată cărţilor, cursurilor sau formării profesionale este de 13 ori mai mică şi reprezintă doar jumătate de procent din cheltuielile totale ale unei gospodării.

Situaţia este accentuată în regiunile defavorizate.

Venitul mediu al unei familii din România depăşeşte 9.400 de lei pe lună, iar peste 8 mii de lei merg lunar pe cheltuielile curente ale gospodăriei.