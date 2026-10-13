Știri 13 octombrie 2026

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia astăzi, de la ora 17.00, slujba Vecerniei cu Litie, urmată de procesiune la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din orașul Năvodari.Mâine, Ierarhul Tomisului va răspunde invitației Îps Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iași.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.

Astfel, temporar va ploua în jumătatea de sud-est a țării și izolat ploile vor avea și caracter de aversă. Cantitățile de apă acumulate vor fi în general de 15…20 l/mp și pe alocuri vor depăși 30 l/mp.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h, local în est, sud-est și în extremitatea de sud-vest a teritoriului.

Astăzi este Ziua Internaţională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor.

Aceasta a fost desemnată în anul 2009, printr-o rezoluţie a Adunării Generale a ONU.

Potrivit ONU, o bună guvernare în cazul riscului dezastrelor poate fi măsurată în vieţile salvate, numărul redus de persoane afectate de dezastre şi reducerea pierderilor economice.

COVID-19 şi situaţia de urgenţă climatică arată că este nevoie de planuri şi de instituţii competente, care să acţioneze pe baza dovezilor ştiinţifice în folosul publicului.

Astfel, trebuie avute în vedere strategii care să abordeze nu doar pericolele unice, cum ar fi inundaţii şi furtuni, dar şi pe cele care răspund la riscul sistemic generat de bolile infecțioase, şocurile climatice şi afectarea mediului.

Organizația Mondială a Sănătății lansează primele recomandări pentru obezitatea la copii.

Raportul arată că îngrijirea copiilor și adolescenților cu obezitate ar trebui să se concentreze pe alimentație sănătoasă, activitate fizică și schimbarea comportamentului, în locul intervențiilor chirurgicale sau medicamentelor pentru scăderea în greutate.

Totodată, acestea ar trebui utilizate doar în cazul copiilor mai mari și ca ultimă soluție.

Noul pod peste râul Tisa s-a deschis traficului rutier joi, 8 octombrie.

Astfel, a devenit operațional cel de-al doilea punct de trecere a frontierei dintre România și Ucraina din zona municipiului Sighetu Marmației.

Noul pod va fi utilizat parțial, fiind deschise circulației trei artere pe fiecare sens de mers, iar până la sfârșitul anului 2027, urmează să fie date în folosință, etapizat, și celelalte patru artere de circulație de pe fiecare sens.

Comisia Europeană anchetează platforma TikTok.

Aceasta riscă, în baza legislaţiei Uniunii, amenzi de până la 6 la sută din cifra de afaceri globală.

Potrivit Comisiei, ancheta a început cu situația alegerilor din anul 2024 din ţara noastră şi se aplică şi scrutinelor din alte ţări.

Platforma susţine că a eliminat în anul 2024 şase operaţiuni de influenţă acoperite în România şi peste 5.500 de elemente de conţinut, din cauză că acestea au încălcat regulile privind dezinformarea, hărţuirea şi discursul instigator la ură.

România se află pe ultimele locuri în clasamentul UE privind alimentaţia, încălzirea locuinţelor, vacanţele şi accesul la internet.

Cel mai puternic contrast apare în privinţa alimentaţiei, unde 18% dintre români nu îşi permiteau anul trecut o masă cu pește, carne sau echivalent vegetarian o dată la două zile.

De asemenea, 27,5% dintre europeni nu îşi permiteau o săptămână de vacanţă departe de casă în fiecare an, iar în România, proporţia ajungea la 61,4%.

Totodată, 6% dintre români nu au posibilități de a avea o conexiune la internet pentru uz personal acasă, faţă de media europeană de 2%.