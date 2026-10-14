Știri 14 octombrie 2026

A trăit în prima jumătate a secolului al 11-lea şi s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe ţărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri.Încă din tinereţe a intrat în viaţa monahală, la o mănăstire de lângă Constantinopol.Apoi, timp de mulţi ani a trăit o viaţă ascetică în mânăstirile din Constantinopol, Ierusalim şi de pe Valea Iordanului, după care, la vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de doi ani.La vârsta de 27 de ani s-a mutat la Domnul, iar moaştele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani.În jurul anului 1235, moaştele Cuvioasei Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol.Un moment de referinţă în istoria Sfintei îl reprezintă anul 1641 când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaştele Cuvioasei Parascheva la Iaşi, şi le-a aşezat în biserica ctitorită de el, biserica Sfinţii Trei Ierarhi.În prezent, sfintele moaşte sunt depuse la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.Generalizarea cultului Sfintei Parascheva în biserica noastră a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 28 februarie 1955.

Cererile pentru ajutorul de încălzire a locuinței, se pot depune, de marți, 20 octombrie.

Anunțul a fost făcut de către Primăria Constanța.

Formularele de cerere și declarație pe propria răspundere pot fi descărcate de pe site-ul Direcției Generale de Asistență Socială Constanța sau pot fi ridicate, din data de 20 octombrie, de la Clubul pentru pensionari situat pe strada Zorelelor sau de la Sediul administrativ al Campusului social Henri Coandă.

Cererile pot fi depuse și pe adresa de e-mail ajutoareincalzire@dgas-ct.ro.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate propune modificarea contractului-cadru, cu accent pe prevenţie şi diagnosticarea precoce a bolii.

Cele mai multe dintre noile măsuri ar urma să se aplice de la 1 ianuarie, anul viitor, dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă.

Tot de atunci, CNAS își propune să extindă testarea genetică de la 8 la 14 tipuri de cancer și să introducă servicii de educație terapeutică și nutrițională pentru pacienți.

Proiectul prevede și finanțarea evaluării în cadrul echipelor multidisciplinare, precum și drenaj linfatic manual pentru pacienții care au nevoie de această intervenție.

Măsurile sunt deocamdată propuneri și pot fi consultate pe site-ul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.

Consiliul Naţional al Elevilor nu este de acord cu propunerea Ministerului Educaţiei de a organiza ore remediale în timpul programelor “Şcoala altfel” şi “Săptămâna verde” pentru cei care au medii mici.

Elevii susţin că, pentru a fi eficiente, aceste ore trebuie făcute în săptămânile de cursuri.

Ministrul Educaţiei, Mihai Dimian a precizat că în curând va veni cu o informare şi cu instrucţiunile aferente despre cum ar trebui să se desfăşoare cele două programe.

Producătorii de cartofi vor beneficia din nou de un sprijin din partea Ministerului interimar al Agriculturii.

Controalele în teren pentru acordarea sprijinului destinat cultivatorilor de cartofi au fost finalizate, unde peste 2.500 fermieri urmează să primească până la 300 de euro pe hectar, a anunţat ministrul Agriculturii, Tánczos Barna.

Producătorii eligibili trebuie să cultive o suprafaţă de minim 0,3 hectare cu cartofi de consum, să obţină o producţie de cel puţin 12 tone pe hectar şi să fie înscris şi în Registrul Agricol.

Populaţia României continuă să scadă tot mai mult.

Datele Institutului Naţional de Statistică arată că sporul natural a rămas negativ în luna august, iar numărul deceselor a fost de aproape 1,4 ori mai mare decât cel al naşterilor.

În această perioadă, s-au născut peste 13 mii de copii, însă numărul celor care au murit a depăşit pragul de 18 mii.

Cele mai multe decese, peste 40%, s-au înregistrat la persoanele de peste 80 de ani.