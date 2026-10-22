Știri 22 octombrie 2026

Astfel, în această seară, de la ora 20.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, iar de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie.Mâine seară, de la ora 18.30, ierarhul nostru va oficia Taina Sfântului Maslu.Sâmbătă dimineață, de la ora 7.00, Ierarhul Tomisului va săvârși slujba de sfințire a paraclisului cu hramul Buna-Vestire a parohiei “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din comuna Vadu, urmată de Sfânta Liturghie.Tot sâmbătă, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului.Duminică dimineață, de la ora 8.00, Îps Teodosie va săvârși Sfânta Liturghie de hram la biserica „Sfântul Dumitru” din Constanța.Înainte de Sfânta Liturghie, vor fi scoase spre închinare, în baldachin, Sfintele Moaște ale: Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Sfintei Mari Mucenițe Varvara, Sfinților Doctori fără de arginți Cosma, Damian și Trifon, Sfântului Ierarh Modest, Sfântului Iacov Iviritul, Sfântului Apostol Filimon, Sfântului Mucenic Noul Teodor și ale Sfintei Cuvioase Teoctista.

Pelerinajul cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, este în desfășurare în Capitală.

Astfel, până mâine, credincioșii se pot închina la moaștele acestui sfânt în interiorul Catedralei Patriarhale.

Până acum, sfintele odoare erau expuse în pridvorul Catedralei, însă în prezent acolo se desfășoară lucrări de restaurare a picturii.

Totodată, anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Ierarh Nectarie.

Programul de închinare este între orele 7:00 și 21:00.

Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale a sărbătorit ieri, la Roma, 25 de ani de la înfiinţare.

Italia este ţara cu cele mai multe biserici ortodoxe române din străinătate.

În anul 2001, numai pe teritoriul Italiei existau 70 de parohii ale Bisericii Ortodoxe Române, la un număr de 75.000 de conaționali. În prezent sunt 300 de biserici ortodoxe la aproape 1.200.000 de români.

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar duminică, ziua va fi cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

Din anul 1997, România a adoptat trecerea la ora oficială de iarnă şi de vară în aceeaşi zi cu statele Uniunii Europene.

În acest sens, reprezentanţii CFR au transmis că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor.

CT bus va introduce o linie de autobuze pe relația Constanța – Năvodari.

Linia 223 va asigura legătura cu Năvodari, prin bulevardul Aurel Vlaicu, Mamaia și Mamaia Nord.

Capul de linie în Constanța va fi în sensul giratoriu de la Oxford, iar în Năvodari, în Centru.

Programul de transport prevede curse de dimineață devreme până seara târziu, cu frecvențe diferențiate în funcție de traseu și de intervalul orar, inclusiv curse la 15 minute la orele de vârf.

Lucrările fără autorizație pot atrage majorarea cu 100% a impozitului pe clădire, din acest an.

Așa prevăd noile prevederi din Codul urbanismului.

Astfel, simpla închidere a balconului fără autorizație sau modificările din locuință făcute în aceleași condiții, pot avea consecințe fiscale pentru proprietarii de apartamente care nu au respectat procedurile legale.

Sunt vizate atât blocurile vechi, cât și cele noi, iar constatarea se face de către Primărie prin Poliția Locală.

Pentru a intra în legalitate, cei în cauză trebuie să depună la primărie o cerere de regularizare, însoțită de documentația tehnică și expertizele necesare.

Căldura în sistem centralizat va fi furnizată în jurul datei de 1 noiembrie, în municipiul Constanța.

Potrivit Regulamentului pentru furnizarea și utilizarea energiei termice, începerea perioadei de încălzire este condiționată de înregistrarea, timp de 3 zile consecutive, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de 10°C sau mai mici.

Termoficare Constanța oferă asigurări că instalațiile sunt pregătite pentru furnizarea agentului termic și că monitorizează în permanență valorile termice exterioare.