Știri 23 octombrie 2026

Ierarhul nostru va oficia de la ora 18.30, Taina Sfântului Maslu.Mâine, de la ora 7.00, va săvârși slujba de sfințire a paraclisului cu hramul Buna-Vestire a parohiei “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Vadu, urmată de Sfânta Liturghie.Tot mâine, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la biserica „Sfântul Dumitru” din Constanța.Înainte de Sfânta Liturghie, vor fi scoase spre închinare, în baldachin, Sfintele Moaște ale: Sfântului Împărat Constantin cel Mare, Sfintei Mari Mucenițe Varvara, Sfinților Doctori fără de arginți Cosma, Damian și Trifon, Sfântului Ierarh Modest, Sfântului Iacov Iviritul, Sfântului Apostol Filimon, Sfântului Mucenic Noul Teodor și ale Sfintei Cuvioase Teoctista.Luni, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir.Cu acest prilej, ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie, de la ora 8.00, la biserica „Sfântul Dimitrie” din localitatea Agigea.

Pelerinajul cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, continuă până miercuri, 28 octombrie.

Mâine, de la ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, precum și ale Sfintei Cuvioase Elisabeta de la Pasărea.

Duminică și luni, de la ora 9.30, va fi oficiată Sf. Liturghie, iar marți, în ziua cinstirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi.

Miercuri, 28 octombrie, Sfintele moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până la ora 21.00.

În intervalul menționat va ploua în cea mai mare parte a țării.

Ploile vor avea și caracter de aversă și izolat vor fi descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.

În intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 10…20 l/mp și izolat de peste 30 l/mp, în Dobrogea, Muntenia, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

România va trece la ora oficială de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, ora 4.00 va deveni ora 3.00, iar duminică, ziua va fi cea mai lungă din an, cu 25 de ore.

Din anul 1997, România a adoptat trecerea la ora oficială de iarnă şi de vară în aceeaşi zi cu statele Uniunii Europene.

În acest sens, reprezentanţii CFR au transmis că schimbarea orei nu va modifica mersul trenurilor.

Elevii intră de mâine în vacanță timp de o săptămână.

Ei vor reveni la școală pe 2 noiembrie, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației.

Următoarea vacanță va fi cea de iarnă, în perioada 22 decembrie – 10 ianuarie și marchează finalul celui de-al doilea modul de învățare.

CCR a declarat neconstituţionale mai multe prevederi din Legea privind protecţia drepturilor copilului.

Astfel, judecătorii au decis că nu poate fi impusă automat plasarea într-un centru specializat a minorilor sub 14 ani care comit fapte cu violenţă, deoarece legea nu defineşte clar aceste situaţii.

Instanţele pot obliga copiii care au comis fapte penale să participe la şedinţe de consiliere psihologică, fără acordul părinţilor.

Decizia este definitivă şi obligatorie.

Instituţiile publice ar putea fi amendate dacă solicită cetăţenilor copii ale unor avize sau documente emise deja de alte instituţii ale statului.

Senatul a adoptat, un proiect de lege în acest sens, care prevede amenzi până la 25 de mii de lei.

Inițiatorii susțin că măsurile reduc birocraţia, stimulează procesul de digitalizare și simplifică activitatea autorităților în raport cu cetățenii.

Proiectul va intra în dezbaterea Camerei Deputaților, pentru vot decizional.