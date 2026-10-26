Știri 26 octombrie 2026

S-a născut la Tesalonic în vremea împăratului Diocleţian, ca fiu al prefectului cetăţii.Părinţii săi au fost creştini în taină, de aceea Sf. Dimitrie a primit încă de mic educaţie creştină.După mutarea tatălui său la Domnul, tânărul Dimitrie a fost numit prefect al Tesalonicului, datorită calităţilor lui morale şi intelectuale.Împăratul din vremea aceea, Maximian Galeriu a poruncit ca în toate cetăţile să se jertfească zeilor păgâni ca mulţumire pentru victoriile militare pe care le avusese.Sfântul Dimitrie a refuzat să participe la ceremoniile păgâne, drept pentru care a fost închis.În temniţă, Sf. Dimitrie a binecuvântat în numele lui Hristos pe un tânăr creştin cu numele Nestor, care urma să se lupte cu un vestit gladiator păgân, cu numele Lie.În urma luptei, Nestor îl ucide pe Lie, iar împăratul află de binecuvântarea lui Dimitrie şi porunceşte ca acesta să fie ucis.Moaştele Sf. Dimitrie se află în biserica cu acelaşi nume din Tesalonic.În ţara noastră, aproximativ 400.000 de persoane poartă numele Sfântului Dimitrie.

Biserica Ortodoxă îl va cinsti mâine pe Sfântul Cuvios Dimitrie Cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor.

Cu acest prilej, Ips Teodosie Arhiepiscopul Tomisului va fi prezent la Sfânta Liturghie, oficiată de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale.

Mâine noapte, de la ora 23.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie de hram la Mănăstirea Dervent.

Lăcașul de cult îl are ca ocrotitor spiritual și pe Sfântul Ierarh Iachint, mitropolitul Țării Românești, cinstit în Biserica Ortodoxă, pe 28 octombrie.

De asemenea, miercuri noapte, de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Joi seara, de la ora 20.00, ierarhul Tomisului va oficia Acatistul Maicii Domnului, tot la Catedrală.

Pelerinajul cu ocazia sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ocrotitorul Bucureștilor, continuă până miercuri, 28 octombrie.

Mâine, în ziua cinstirii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, va fi săvârșită Sfânta Liturghie arhierească, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de vară al Catedralei Patriarhale.

Miercuri, Sfintele moaște vor fi reașezate în Catedrala Patriarhală după închinarea ultimului pelerin.

Legea căsătoriilor forțate a fost retrimisă în Parlament.

Președintele Nicușor Dan a cerut reexaminarea actului normativ, invocând neclarități juridice, în timp ce experții atrag atenția asupra riscurilor pentru minori.

Actul normativ introduce pedepse cu închisoarea de la un an la cinci ani pentru constrângerea unei persoane adulte sau a unui minor de cel puțin 16 ani să încheie o căsătorie ori să conviețuiască într-o relație asemănătoare celei dintre soți.

Una dintre principalele obiecții formulate de președinte privește suprapunerea dintre noua infracțiune și traficul de persoane.

Potrivit cererii de reexaminare, transportarea unei persoane într-un alt stat pentru a fi obligată să se căsătorească ar putea fi încadrată în ambele categorii, deși pedepsele prevăzute sunt considerabil diferite.

Lista medicamentelor compensate și gratuite va fi actualizată până la sfârșitul anului.

Anunțul a fost făcut de ministrul sănătății, Alexandru Rogobete.

El a precizat că în mandatul anterior lista a fost revizuită de două ori prin introducerea unor tratamente noi și extinderea indicațiilor terapeutice deja existente.

Alexandru Rogobete a mai spus că va solicita un audit la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, care va analiza fiecare program, precum și cheltuielile pentru medicamentele compensate.

Noi reguli pentru pasagerii care circulă cu avionul au fost aprobate de Parlamentul European.

Acestea vizează simplificarea procedurilor de rambursare, clarificarea responsabilităților companiilor de transport și ale agențiilor de turism, precum și îmbunătățirea protecției persoanelor cu dizabilități sau mobilitate redusă.

Noile reguli prevăd, ca principiu general, că rambursarea către pasager trebuie să includă și comisionul perceput de comerciant, atunci când există dreptul la restituirea prețului biletului.

În ceea ce privește persoanele cu dizabilități, acestea vor putea beneficia, în anumite situații, și de transportul gratuit al unui însoțitor, potrivit legislației europene.

Aplicarea regulamentului este prevăzută pentru 23 octombrie 2027.