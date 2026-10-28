Știri 28 octombrie 2026

A trăit în prima jumătate a secolului al 14-lea şi a fost mai întâi episcop al cetăţii Vicina, situată undeva în Dobrogea, posibil lângă localitatea Isaccea de astăzi, sau la cetatea Păcuiul lui Soare de lângă mănăstirea Dervent, după ipoteze istorice mai noi.Din cauza ocupaţiei tătarilor şi genovezilor, ierarhul a fost nevoit să se retragă la curtea domnească de la Argeş, iar documentele istorice de la Constantinopol spun că în anul 1359 era deja mitropolitul Ungrovlahiei.Totodată, Sfântul Ierarh Iachint a fost prieten şi ucenic al sfântului Grigorie Palama, motiv pentru care a reorganizat monahismul românesc, cu ajutorul Sfântului Nicodim de la Tismana.În anul 1372, Sfântul Iachint s-a mutat la Domnul şi a fost înmormântat în complexul mitropolitan de la Curtea de Argeş.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis canonizarea Sfântului Ierarh Iachint în luna iulie a anului 2008.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 23.00, Sfânta Liturghie.

Mâine, de la ora 20.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, iar de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrală.

Vineri, de la ora 17.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” din apropierea localității Palazu Mic, județul Constanța.

Un parc fotovoltaic destinat autoconsumului va fi construit în cadrul Aeroportului Mihail Kogălniceanu.

Această investiție urmărește creșterea eficienței energetice și reducerea dependenței de energia preluată din rețeaua națională.

Conform contractului, lucrările trebuie finalizate în termen de 24 de luni, de la semnarea acestuia.

Peste patru miliarde de ambalaje cu simbolul SGR au fost returnate la nivel naţional în primele 9 luni ale acestui an.

Așa arată datele publicate de RetuRo – administratorul Sistemului de Garanţie-Returnare.

În luna august, gradul de colectare a fost de 93%, cel mai mare volum de returnări din an, cu peste 620 de milioane de ambalaje.

Din ianuarie până în septembrie, rata de colectare a ambalajelor SGR a ajuns la 85%, cu aproximativ 3% peste nivelul înregistrat în aceeaşi perioadă a anului trecut.

Cele mai multe ambalaje au fost returnate în Bucureşti și judeţele Ilfov, Constanţa, Timiş şi Cluj.

Ministerul de Finanţe şi cel al Energiei au elaborat un proiect de hotărâre privind prelungirea situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere.

Până pe 31 ianuarie 2027, pot fi menţinute astfel măsurile prin care se limitează creşterea preţurilor la carburanţi.

Conform evaluărilor Ministerului de Finanţe, eliminarea reducerii accizei la motorină ar putea duce la o majorare a preţului cu aproximativ 85 de bani pe litru.

Ministrul Sănătății anunță un nou mecanism de plată a gărzilor pentru medici și rezidenți.

Acesta va aduce un sistem progresiv, ceea ce înseamnă că fiecare gardă în plus pe lună va fi plătită mai mult.

În privința rezidenților, un ordin al Ministerului Sănătății le permite să facă din primul an gărzi plătite, suplimentare, dar supravegheați de superiori.

Din anul trei de rezidențiat, pot asigura ca „linie întâi” gărzile, însoțiți de medici specialiști.

Aceste schimbări depind însă de fondurile disponibile.

Uniunea Europeană introduce o taxă de procesare de doi euro pentru coletele expediate direct consumatorilor din afara blocului comunitar, indiferent de valoarea acestora.

Ea se adaugă unei taxe de trei euro introdusă în luna iulie pentru coletele cu valoare de sub 150 de euro.

Costurile vor fi suportate inițial de platforme și comercianți, dar ar putea fi transferate indirect cumpărătorilor prin majorarea prețurilor.

Măsura vine pe fondul volumului mare de importuri, unde aproape șase miliarde de colete mici au intrat în Europa anul trecut, din care aproximativ 93% proveneau din China.