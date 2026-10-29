Știri 29 octombrie 2026

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.00, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.Seara, de la ora 17.30, va oficia Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul” din apropierea localității Palazu Mic, județul Constanța.Sâmbătă, de la ora 7.30, ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie și slujba de parastas la biserica din localitatea Soloneț, județul Suceava.

Astăzi este Ziua Internaţională a Internetului.

Prima conexiune între două calculatoare s-a realizat în urmă cu 57 de ani, la 29 octombrie 1969.

Charley Kline a transmis de la un calculator găzduit într-o universitate din California, mesajul ‘log’ către un calculator de la Institutul de Cercetare de la Stanford, prin folosirea reţelei ArpaNet.

Aceasta avea să acopere aproape tot Globul sub numele de Internet.

În anul 1971 s-au pus bazele emailului, iar doi ani mai târziu reţeaua ARPAnet s-a extins şi peste ocean.

University College din Londra a fost prima instituţie europeană conectată la reţeaua de computere.

În anul 1991 a apărut prima pagină Web, iar următorii 23 de ani sunt marcaţi de apariţia primelor browsere, primelor motoare de căutare, serviciilor de transfer de fişiere, reţelelor sociale şi a dispozitivelor permanent conectate la Internet.

Circulația rutieră este restricționată, de ieri, pe Podul Prieteniei Giurgiu- Ruse.

Măsura a fost luată din cauza unor lucrări de reparații, care se vor desfăşura în două etape.

În aceste condiții, circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ pe o singură bandă dirijată prin semafoare, inclusiv pe timpul nopţii.

Măsura se aplică până pe 4 decembrie.

Circulaţia rutieră pe Transfăgărăşan a fost oprită, între Piscul Negru şi Bâlea Cascadă.

Motivul il reprezintă vremea nefavorabilă, potrivit Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere.

La altitudini mari schimbarea condiţiilor meteo are o dinamică sporită, ceea ce face ca siguranţa celor care tranzitează astfel de zone montane să fie pusă în pericol de apariţia bruscă a ninsorilor sau viscolelor.

Redeschiderea acestui sector sau închiderea definitivă a întregului Transfăgărăşan pe perioada iernii se va face în funcţie de evoluţia vremii, a mai precizat CNAIR.

Producătorii de medicamente generice din România solicită modificarea modului de calcul al preţurilor.

De asemenea, aceștia cer eliminarea taxei de solidaritate, din anul 2027, şi recunoaşterea industriei farmaceutice drept sector strategic.

Ei avertizează că scumpirea materiilor prime, a energiei şi a transportului, afectează producţia şi accesul pacienţilor la tratamente, în condiţiile menţinerii preţurilor plafonate.

Datele arată că, în România funcţionează 52 de fabrici de medicamente, dintre care 21 au ciclu complet de producţie.

Șoferii ar putea scăpa de amenda pentru neprezentarea actelor la control atunci când își uită permisul de conducere sau talonul mașinii acasă.

Un proiect legislativ de modificare a Codului rutier în acest sens a fost aprobat în Comisia de transporturi din Camera Deputaților.

Refuzul de a înmâna documentele solicitate se sancționează cu o amendă între șase și opt puncte.

Un alt proiect aprobat prevede posibilitatea de a vedea în orice moment starea permisului de conducere sau a talonului suspendat.

Ambele proiecte vor fi transmise plenului Camerei Deputaților, for decizional.

Valoarea tichetelor de masă ar trebui majorată de la 45 la 50 de lei.

Un studiu realizat de Academia de Studii Economice susţine că principala problemă o reprezintă formula utilizată în prezent pentru ajustarea valorii tichetelor de masă, care compară ritmurile de creştere a preţurilor din două perioade consecutive, în loc să reflecte majorarea efectivă a acestora.

Potrivit studiului ASE, mecanismul legal de indexare aplicat în septembrie 2026 nu a produs nicio majorare a valorii tichetelor de masă, deşi preţurile alimentelor au crescut cu aproape 8% într-un an.