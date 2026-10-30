Știri 30 octombrie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la mănăstirea „Sfântul Ioan Rusul”.Mâine, de la ora 7.30, va săvârși Sfânta Liturghie și slujba de parastas la biserica din localitatea Soloneț, județul Suceava.Tot mâine, de la ora 20.40, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Noi hotărâri au fost adoptate de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, întrunit ieri la București.

Printre acestea se numără declararea anului 2028 drept „Anul omagial al folosirii textelor biblice în viața liturgică a Bisericii” și „Anul comemorativ al traducătorilor și tipografilor cărților biblice și liturgice” în Patriarhia Română, aprobarea proiectelor de texte liturgice pentru: Acatistul și Paraclisul Sfântului Sfințit Mucenic Vlasie, Episcopul Sevastiei, Slujba Sfinților Martiri Militari, Acatistul Icoanei Maicii Domnului „Grabnic ajutătoare” de la Mănăstirea Din­tr-un Lemn și Slujba, Acatistul și Paraclisul Icoanei Maicii Domnului „Rugul Aprins”.

De asemenea, Sfântul Sinod a luat act cu preocupare de evoluția grupărilor eretice și schismatice, pretins „ortodoxe”, care desfășoară activități de cult similare celor ale Bisericii Ortodoxe.

În acest context, Centrele eparhiale vor lua măsuri pastorale, pe plan local, pentru informarea corectă a credincioșilor.

Prețul gigacaloriei pentru constănțeni va rămâne neschimbat.

Astfel, potrivit reprezentanților administrației publice, prețul va fi tot de 400 de lei, de la 1 noiembrie.

În schimb, pentru consumatorii non-casnici este prevăzută o majorare a prețului gigacaloriei.

Acesta va crește cu 35,07 lei și va ajunge la 1539,60 lei, în contextul majorării prețurilor la combustibili și energie electrică.

Prețul biletelor CT BUS va fi majorat la 5 lei, de la 1 noiembrie.

Acesta va fi valabil timp de 120 de minute de la validare.

De asemenea, va exista un singur tip de abonament pentru toate liniile, în valoare de 150 de lei.

Tot de la 1 noiembrie, linia 43M va deveni 43V, iar 101M se va numi 101V.

Potrivit CT BUS, abonamentele deja emise rămân valabile până la expirare, iar biletele deja achiziționate pot fi utilizate până la 30 noiembrie 2026.

Peste 36.000 de studenţi vor primi burse sociale şi în acest an universitar.

Este vorba despre un proiect finanţat de la buget şi din fonduri europene.

Pot beneficia de aceşti bani studenţii care au între 18 şi 29 de ani, sunt înscrişi la studii de licenţă sau master cu frecvenţă, pe un loc la buget, într-o universitate de stat selectată în cadrul proiectului.

Ei trebuie să depună cererile de bursă socială şi documentele necesare, conform anunţurilor instituţiilor de învăţământ superior.

Centrala Nucleară de la Cernavodă rămâne sub stare de alertă încă 30 de zile.

Din cauza nivelului foarte scăzut al Dunării, nu pot fi repuse în funcţiune cele două reactoare nici luna aceasta.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliţă, a declarat că centrala ar putea fi deschisă parţial la jumătatea lunii viitoare dacă debitele fluviului vor mai creşte.

Pe de altă parte, Ministerul Energiei avertizează că este posibil să apară unele probleme în alimentarea cu electricitate la orele de vârf, iar Transelectrica poate recurge la creşterea producţiei, importuri sau reducerea consumului, pentru a menţine echilibrul sistemului energetic.

Programul Rabla 2026 va reveni din 3 noiembrie.

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în sesiunea anterioară a programului, vor putea solicita din nou finanțare de marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00, în aceleași condiții ca la sesiunea precedentă.

În cadrul programului, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric, 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 12.000 de lei pentru un autovehicul nou hibrid și

10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru o motocicletă.