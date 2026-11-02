Știri 2 noiembrie 2026

Astfel, autobuzele vor circula pe ruta Tomis Plus (str. Napoli) – parcarea Centrului Comercial TOM – Cap Linie Tomis Nord.De asemenea, mijloacele de transport în comun nu vor mai deservi stațiile ,,Tomis Plus” și ,,Tom”, stații în care vor opri autobuzele liniei 222 (Constanța – Ovidiu).Totodată, linia 101M a devenit linia 101V, linia 43M a devenit linia 43V, linia 47M s-a desființat, deoarece transportul în stațiunea Mamaia va fi asigurat de linia 223 Constanța – Năvodari.

Elevii s-au întors de astăzi la cursuri după o săptămână de vacanță.

Astfel, a început cel de-al doilea modul de învățare, potrivit calendarului aprobat de către Ministerul Educației.

Următoarea vacanță va fi cea de iarnă, care va începe pe 23 decembrie și se va încheia pe 10 ianuarie, anul viitor.

Înaintea vacanței de iarnă, elevii vor avea patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie inclusiv.

ANM a emis o atenționare cod galben de ploi moderate cantitativ și intensificări ale vântului, pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.

Astfel, în județele Constanța, Călărași și Ialomița va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.

De asemenea, în cea mai mare parte a Dobrogei și a Munteniei, vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.

Programul Rabla 2026 va reveni de mâine.

Persoanele fizice care nu au reușit să se înscrie în sesiunea anterioară a programului, vor putea solicita din nou finanțare de mâine, de la ora 10:00, în aceleași condiții ca la sesiunea precedentă.

În cadrul programului, persoanele fizice pot beneficia de următoarele ecotichete: 18.500 de lei pentru achiziționarea unui autovehicul nou pur electric, 15.000 de lei pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 12.000 de lei pentru un autovehicul nou hibrid și 10.000 de lei pentru un autovehicul nou cu motor termic sau pentru o motocicletă.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lansează o platformă online.

Utilizatorii pot consulta evoluția cheltuielilor, numărul pacienților și costul mediu pe pacient, atât la nivel național, cât și separat pentru fiecare casă de asigurări de sănătate.

Platforma permite căutarea furnizorilor atât în funcție de tipul acestora, cât și de zona geografică.

Noul instrument oferă și date statistice despre cele 16 programe și subprograme naționale de sănătate curative gestionate de către CNAS.

Autoritatea pentru Digitalizarea României anunţă lansarea GIA.

Este vorba despre un asistent digital integrat în aplicaţia mobilă ghiseul.ro.

GIA este o soluţie avansată de interacţiune digitală, care permite utilizatorilor să obţină răspunsuri personalizate şi informaţii, atât prin interogarea datelor din propriul profil, cât şi a conţinutului public relevant, dar şi plata amenzilor prin fotografierea procesului-verbal.

De asemenea, asistentul digital de la ghiseul.ro oferă ghidare pentru obţinerea paşaportului, lista documentelor necesare, dar și paşii pentru programare şi plata taxei.

Românii nu vor plăti taxe înzecite și nici nu li se va dubla impozitul pentru balcoanele închise.

Anunțul a fost făcut de către ministrul Dezvoltării, Alexandru Stoica.

Acesta a subliniat că scopul statului trebuie să fie acela de a-i ajuta pe oameni să-și pună actele în ordine, nu de ‘a-i vâna’ cu amenzi.

El a susținut că nu dorește să pună oamenii pe drumuri după acte de acum 15 ani și nici să-i oblige la cheltuieli costisitoare.