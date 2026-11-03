Știri 3 noiembrie 2026

Acestea se desfășoară etapizat, iar furnizarea încălzirii va fi realizată treptat, în funcție de zonele și punctele termice din municipiu.Termoficare Constanța monitorizează permanent funcționarea sistemului și intervine pentru remedierea eventualelor situații apărute în procesul de punere în funcțiune a instalațiilor.

ANM a emis o atenționare cod portocaliu de ploi importante cantitativ pentru județul Constanța.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10.00.

Astfel, în județul Constanța va continua să plouă și se vor acumula cantități de apă de 40…60 l/mp.

Ministerul Educației a publicat modele de subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat.

Acestea sunt disponibile pe subiecte.edu.ro.

Probele scrise de anul viitor ale Evaluării Naţionale vor avea loc pe 22 iunie la Limba şi literatura română, pe 24 iunie la Matematică, iar pe 25 iunie la Limba şi literatura maternă.

De asemenea, probele scrise ale primei sesiuni de Bacalaureat, de anul viitor sunt programate în intervalul 14 – 18 iunie.

Casa Națională de Pensii schimbă din această lună culoarea taloanelor de pensii.

Acestea vor fi mov, iar primii care vor primi un astfel de talon vor fi pensionarii din Bistrița-Năsăud, Covasna, Harghita și Ialomița.

Ministrul Muncii, Florin Manole, spune că noile documente au o grafică îmbunătățită, prezintă mai detaliat sumele care compun dreptul de plată și includ un cod QR.

Lotul 3 al autostrăzii A0, va fi deschis doar după îndeplinirea condițiilor de siguranță.

Este vorba despre circulația pe lotul 3 al autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, între Afumați și Pantelimon, potrivit CNAIR.

Compania precizează că în prezent sunt în desfășurare lucrări de montare a parapetelor de protecție și de realizare a marcajelor rutiere.

Lungimea totală a acestui sector de drum este de 8,6 kilometri, iar valoarea contractului se ridică la aproximativ 400 de milioane de lei.

Persoanele cu venituri mici pot depune cereri la Primării pentru sezonul rece 2026–2027.

Este vorba despre acordarea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței, precum și a suplimentului pentru energie.

Ajutoarele se acordă persoanelor singure care au un venit lunar mai mic de 2.053 de lei, respectiv familiilor cu venituri nete lunare de 1.386 de lei pentru fiecare membru.

Pentru gaze naturale, sprijinul poate ajunge la 250 de lei pe lună, pentru energia electrică, valoarea maximă este de 500 de lei pe lună, iar pentru cei care se încălzesc cu lemne sau cu alți combustibili pot primi până la 320 de lei lunar.

Ajutorul pentru încălzire se acordă începând cu această lună și până în martie anul viitor.

România va fi promovată la BBC World News.

Materialele, cu o durată de câte 60 de secunde, prezintă oferta turistică a României prin imagini dedicate naturii, aventurii, patrimoniului cultural şi identităţii locale, fiind programate în total 20 de difuzări.

Campania urmăreşte să aducă oferta turistică a României în atenţia unui public internaţional divers şi să prezinte ţara ca pe o destinaţie de călătorie care poate fi descoperită în toate cele patru anotimpuri, prin diversitatea peisajelor, a atracţiilor şi a experienţelor turistice.