Știri 4 noiembrie 2026

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.Taxa de participare este de 600 de lei.Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Potrivit Centrului, solicitările din spitale se mențin crescute, iar rezervele sunt scăzute, astfel că este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Programul de donare este zilnic, de luni până vineri, între orele 7.30 și 13.30, de pe strada Nicolae Iorga.

Circulația feroviară între Constanța și Mangalia este închisă timp de o lună.

Potrivit CFR, terasamentul căii ferate între stațiile Eforie Nord și Eforie Sud, a fost afectat de acumularea unei cantități mari de apă.

Pe perioada închiderii circulației feroviare, CFR asigură transbordarea călătorilor între stațiile Constanța și Mangalia, pentru menținerea continuității transportului.

Acciza la motorină a fost plafonată pentru trei luni.

Guvernul a aprobat prelungirea cu trei luni, de la 1 noiembrie 2026 până la 1 februarie 2027, „a duratei situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, respectiv benzină şi motorină”, după cum a anunţat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Dan Cărbunaru.

În lipsa prelungirii măsurilor, preţul la motorina standard ar fi crescut de la începutul acestei luni cu aproximativ 1 leu, „în condiţii de piaţă neschimbate”.

Proiectul care interzice accesul minorilor sub 15 ani la rețelele de socializare a fost adoptat tacit de către Senat.

Actul normativ prevede că platformele online care nu blochează accesul minorilor riscă să fie amendate sau chiar să le fie suspendată activitatea pe teritoriul României.

De asemenea, pentru cei cu vârsta între 15 și 18 ani, plaftormele online sunt obligate să asigure un acces progresiv, adecvat vârstei și un nivel sporit de protecție.

Preţurile la energia electrică pentru consumatorii casnici au crescut în România cu aproape 52% în prima jumătate a anului, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

Aceasta este cea mai mare majorare din Uniunea Europeană, potrivit datelor Eurostat.

România ocupă de asemenea primul loc în clasamentul preţurilor raportate la puterea de cumpărare.

În ceea ce priveşte gazele naturale, cea mai mare creştere de preţ în prima jumătate a anului, 9,3%, a fost înregistrată tot în România, mai indică Eurostat.

Restaurarea Coifului de la Coţofeneşti a ajuns în faza finală.

Specialiştii Muzeului Naţional de Istorie a României au reuşit să remedieze cele mai importante deformări suferite de artefact în urma furtului.

Ministrul Culturii, Ioana Ciocan a precizat că Muzeul pregăteşte o expoziţie dedicată Zilei Culturii Naţionale, pe 15 ianuarie, în care va fi inclus şi Coiful de la Coţofeneşti.