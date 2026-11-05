Știri 5 noiembrie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Noile eco-insule din municipiul Constanța încă nu pot fi folosite la capacitate maximă.

Unele containere nu pot fi deschise, chiar dacă Primăria a anunțat că accesul va fi lăsat fără cartelă, până la rezolvarea tuturor problemelor.

În același timp, Consiliul Local a majorat amenzile pentru utilizarea necorespunzătoare a eco-insulelor.

Există, însă și alte acte normative, pe baza cărora pot fi aplicate amenzi mult mai mari, de peste 6 mii de euro.

Elevii îşi vor primi primele burse din acest an şcolar pentru lunile septembrie şi octombrie pe 20 noiembrie.

Bursele de merit şi cele tehnologice vor fi calculate în funcţie de numărul de zile de cursuri dintr-o lună, iar cele sociale, care au o valoare fixă de 300 de lei, vor fi acordate inclusiv pentru perioadele de vacanţă.

Elevii de clasa a V-a vor intra pe lista beneficiarilor burselor de merit din luna februarie a anului viitor, unde în cazul lor, vor fi luate în calcul rezultatele obţinute în primele două module şcolare.

Ministerul Sănătăţii a suplimentat cu 230 de milioane de lei bugetele destinate urgenţelor medicale şi tratării pacienţilor în stare critică.

Alocările vin după rectificarea bugetară prin care sistemul sanitar a primit în total 8,3 miliarde de lei.

Totodată, Ministrul Alexandru Rogobete a declarat că educaţia pentru sănătate ar putea fi introdusă ca disciplină obligatorie în şcoli.

Înscrierile pentru bursele Tinere Talente 2027 au început.

Elevii și studenții din România și Republica Moldova, cu vârste cuprinse între 14 și 24 de ani, care studiază muzica clasică sau artele vizuale și provin din familii cu venituri reduse, pot aplica pentru una dintre cele 36 de burse oferite prin programul național Tinere Talente.

Dosarele de candidatură pot fi trimise până la 1 decembrie 2026, la adresa de e-mail tineretalente@ fundatiaregala.ro.

Producătorii agricoli care au înregistrat pierderi la culturile de porumb şi floarea-soarelui mai pot depune cererile pentru sprijinul financiar de urgenţă până mâine.

Anunțul a fost făcut de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură.

Bugetul total alocat este de peste 155 de milioane de lei, iar ajutorul financiar ajunge până la 333 de lei pe hectar pentru suprafeţele calamitate în proporţie de peste 90%.

Plăţile vor fi efectuate până la sfârșitul anului.