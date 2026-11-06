Știri 6 noiembrie 2026

Astfel, de la ora 18.30, va oficia Taina Sfântului Maslu.Mâine, în Biserica Ortodoxă se face pomenirea de obște a morților sau Moșii de toamnă.Cu acest prilej, de la ora 6.25, Ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.Apoi, de la ora 11.00, va oficia slujba de pomenire a eroilor români și bulgari la Cimitirul Internațional de Onoare de la Mircea-Vodă.Seara, de la ora 17.00, Ierarhul nostru va săvârși slujba Vecerniei la biserica “Sfinții Îngeri”, din Constanța, iar de la 20.45, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Strunga, cu prilejul hramului.Tot duminică, de la ora 23.00, Îps Teodosie va oficia Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Nectarie din Constanța, zona Medeea, deoarece luni, 9 noiembrie, în Biserica Ortodoxă este cinstit Sfântul Ierarh Nectarie Taumaturgul.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Elevii din Constanța, Năvodari, Ovidiu, Valu lui Traian și Cumpăna beneficiază de abonamente metropolitane gratuite.

Anunțul a fost făcut de CT BUS.

Abonamentele se eliberează la toate tonetele companiei.

Informații suplimentare sunt disponibile pe site-ul www.ctbus.ro.

Taxa de 200 de lei pentru șoferii constănțeni este propusă spre eliminare de anul viitor.

Primăria Municipiului Constanța și SPIT Constanța au lansat, în procedură de transparență decizională, proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul viitor, unde taxa nu mai figurează.

Aceasta viza utilizarea domeniului public sau privat al municipiului și a fost intens contestată de constănțeni și atacată de mai multe ori în instanță.

Peste 650 de școli vor primi finanțare pentru combaterea abandonului școlar și a analfabetismului funcțional.

Ministerul Educației a publicat lista unităților de învățământ selectate, iar în program vor fi incluși toți elevii din ciclul primar ai acestor școli.

Banii vor putea fi folosiți pentru lecții individualizate și activități de recuperare a materiei, dar și pentru asigurarea hranei elevilor care participă la proiect.

România se află pe ultimul loc în UE la utilizarea inteligenței artificiale de către companii.

Doar 5,2% dintre întreprinderile cu cel puțin zece angajați folosesc această tehnologie, față de 20% la nivel european, potrivit datelor Eurostat.

Diferența este și mai mare în comparație cu țările aflate în fruntea clasamentului, unde în Danemarca, 42% dintre companii utilizează inteligența artificială, în Finlanda, 37,8%, iar în Suedia, 35%.

Părinții care doresc să revină la muncă în primii doi ani de viață ai copilului ar putea beneficia și de indemnizația de creștere a minorului, ca stimulent de inserție, pe lângă salariu.

Așa arată un proiect de lege adoptat marți, de senatorii din Comisia pentru buget.

Propunerea urmează să intre în atenția plenului Senatului, ca primă cameră sesizată.

Părinţii nu vor avea zi liberă de la stat la începutul anului şcolar.

Camera Deputaţilor a respins, în calitate de for decizional, iniţiativa legislativă care propunea ca prima zi de şcoală sau de grădiniţă să fie declarată zi liberă pentru părinţi, deoarece începutul anului şcolar pică mereu într-o zi lucrătoare, iar mulţi părinţi sunt nevoiţi să îşi ia concediu de odihnă sau să se învoiască de la serviciu pentru a fi alături de copii.

Iniţiativa fusese deja respinsă şi în Senat, ceea ce înseamnă că parcursul ei legislativ s-a încheiat, iar legea nu va intra în vigoare.