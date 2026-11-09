Știri 9 noiembrie 2026

Acesta este unul dintre cei mai noi sfinţi canonizaţi în Biserica Greciei, şi unul dintre cei mai mari teologi ai începutului de secol XX.S-a născut în anul 1846 şi a fost, pe rând, profesor de religie, arhimandrit, consilier patriarhal, Mitropolit onorific de Pentapole, director al unei şcoli teologice din Atena şi întemeietor al Mănăstirii Sfânta Treime din insula Eghina.S-a mutat la Domnul pe data de 8 noiembrie 1920, în urma unei boli canceroase, iar după douăzeci de ani, sfintele sale moaşte, care izvorau mir, au fost scoase din mormânt şi aşezate în biserica mănăstirii din Eghina, pentru cinstire şi binecuvântare.În anul 1961, Sinodul Bisericii din Grecia şi Patriarhia de Constantinopol, l-au canonizat ca sfânt, cu zi de prăznuire pe 9 noiembrie, urmare a numeroaselor minuni care se făceau la moaştele sale.

Biserica Ortodoxă Română îi cinstește astăzi și pe Sfinţii Mucenici străromâni Claudiu, Castor, Sempronian şi Nicostrat.

Aceștia au pătimit în timpul împăratului Diocleţian și au primit Botezul creştin de la Episcopul Chiril al Antiohiei.

Fiind sculptori renumiţi, au fost obligaţi să realizeze statuia zeului Asclepios.

Pentru că au refuzat, au fost supuşi la chinuri după care au fost puşi în sicrie de plumb şi aruncaţi în râul Sava.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine dimineață la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va săvârși de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

Seara, de la ora 18.00, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Ungariei, Ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la mănăstirea Văcăreștii Noi, din apropierea localității Lumina, al cărei paraclis este ocrotit de către Sfântul Mare Mucenic Mina.

Miercuri, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Mare Mucenic Mina.

Cu acest prilej, de la ora 8.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Mina” din Parcul Tăbăcărie, din Constanța.

Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, care vor rămâne spre închinare până joi.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Căminul cultural din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Potrivit CRTS, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Cardul de sănătate și cartea electronică de identitate pot fi utilizate în paralel pentru validarea serviciilor medicale.

Până la sfârșitul lunii noiembrie, acestea vor putea fi validate și fără semnarea cu cardul, chiar dacă platforma informatică a asigurărilor de sănătate este funcțională.

Măsura permite continuarea testelor tehnice și urmărește evitarea blocajelor în acordarea serviciilor medicale, precum și în eliberarea medicamentelor și dispozitivelor medicale către pacienți.