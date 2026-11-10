Știri 10 noiembrie 2026

Cu acest prilej, în această seară, de la ora 18.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, împreună cu PS Siluan, Episcopul Ungariei, va oficia slujba Vecerniei, la mănăstirea Văcăreștii Noi, din apropierea localității Lumina, al cărei paraclis este ocrotit de către Sfântul Mare Mucenic Mina.Mâine, de la ora 8.30, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, iar de la ora 17.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Mina” din Parcul Tăbăcărie, din Constanța.Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, care vor rămâne spre închinare până joi.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, la Căminul cultural din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Potrivit CRTS, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Traseele liniilor de autobuze 101 și 101V au fost modificate.

Măsura a fost luată în urma lucrărilor de resistematizare rutieră.

Potrivit CT BUS, în zona Gării, traseul liniei 101, pe sensul de deplasare către capătul de linie Poarta 1, s-a schimbat astfel: Șoseaua Mangaliei – Str. Theodor Burada – Bd. Ferdinand.

Autobuzele vor efectua oprire în stația Parc Ferdinand.

Pe linia 101V, capătul de linie va fi relocat în aceeași locație în care se află capetele de linie ale liniilor 43C și 100C.

Astăzi este Ziua Artileriei Române.

Domnul Țării Românești, Gheorghe Bibescu a legiferat, printr-o Poruncă Domnească din 10 noiembrie 1843, înființarea primei baterii a Țării Românești, act ce simbolizează constituirea Artileriei ca armă de sine stătătoare.

Direcțiile strategice de înzestrare ale artileriei române, pe lângă cele pe termen scurt și mediu, sunt trasate până în anul 2030.

În spitale vor fi introduse standarde nutriţionale stricte.

Potrivit Ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, calitatea hranei primite de pacienţi va fi reglementată printr-un ordin de ministru obligatoriu, menit să elimine discrepanţele majore dintre unităţile medicale.

Totodată, Ministerul Sănătăţii pregăteşte reducerea blocajelor administrative care întârzie accesul bolnavilor la tratamente de ultimă generaţie.

Ministrul a mai anunţat că în luna decembrie ar urma să fie introduse încă 45 de medicamente pe lista celor compensate.

Românii cu venituri mai mici au timp până pe 20 noiembrie să depună cererile pentru ajutorul de încălzire.

De acest sprijin beneficiază persoanele singure care câștigă cel mult 2.000 de lei pe lună și familiile cu un venit de aproximativ 1.300 de lei pe membru al familiei.

Ajutorul se acordă pentru perioada noiembrie-martie și poate ajunge la 500 de lei lunar pentru cei care se încălzesc cu electricitate, 320 de lei pentru lemne și 250 de lei pentru gaze.

În plus, beneficiarii primesc pe tot parcursul anului un supliment pentru energie în valoare de până la 70 de lei lunar.