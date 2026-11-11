Știri 11 noiembrie 2026

Era originar din Egipt şi a trăit în secolul al III-lea, în timpul împăraţilor romani Diocleţian și Maximian.A slujit în armata romană şi apoi s-a retras în pustie pentru a se dedica rugăciunii şi pentru a fugi de închinarea la idoli, la care erau obligaţi soldaţii.Pentru că şi-a mărturisit credinţa în Hristos, Sfântul Mina a fost supus la chinuri cumplite şi în cele din urmă decapitat.În evlavia populară, Sfântul Mina este cunoscut şi ca sfântul ajutător în pagube şi pierderi materiale.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji astăzi la biserica „Sfântul Mina” din Parcul Tăbăcărie, din Constanța.

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.

Credincioșii se vor putea închina la moaștele Sfintei Mironosițe Maria Magdalena, care vor rămâne spre închinare până mâine.

Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța organizează o acțiune de donare de sânge pe o perioadă de 3 zile.

Aceasta se va desfășura săptămâna viitoare, în zilele de luni, marți și joi, între orele 12.00 și 15.00 la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.

Parteneriatul dintre Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța durează de 8 ani, timp în care peste 7.200 de persoane au donat sânge.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea va avea loc sâmbăta aceasta, la Căminul cultural din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Potrivit CRTS, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Proprietarii care şi-au închis balcoanele fără autorizaţie nu vor fi obligaţi să plătească impozit dublu sau taxe înzecite.

Anunțul a fost făcut de ministrul Dezvoltării, Marcel-Alexandru Stoica.

El a anunţat că a emis un ordin care clarifică aplicarea noilor prevederi din Codul urbanismului.

Astfel, majorarea cu 100% a impozitului se aplică doar clădirilor construite integral ilegal, nu apartamentelor din blocuri construite legal în care au fost închise ulterior balcoanele.

Pacienţii pot afla mai uşor unde pot beneficia de tratamente cu ajutorul unui instrument informatic lansat de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Platforma poate fi accesată pe site-ul CNAS la secțiunea Programe Naționale de Sănătate Curative.

Căutarea se poate face în funcție de program, tipul furnizorului și zona geografică.

De asemenea, platforma oferă și informații despre cheltuieli, numărul pacienților și costul mediu pe beneficiar, atât la nivel național, cât și pentru fiecare casă de asigurări de sănătate.

În prezent, aproximativ 1,8 milioane de pacienți sunt înscriși în cele 16 programe naționale curative, care beneficiază în anul 2026 de un buget de aproximativ 15 miliarde de lei.