Știri 12 noiembrie 2026

Sfântul Atanasie Todoran a fost militar în armata habsburgică, în timpul lui Leopold I, în secolele 17, 18.A părăsit armata austriacă şi s-a refugiat în Munţii Ţibleşului, apoi în Maramureş şi în Moldova, unde a rămas o perioadă mai îndelungată.A revenit în ţinuturile de obârşie din Ţara Năsăudului, în perioada în care Imperiul Habsburgic urmărea atragerea românilor la catolicism, prin unirea cu Biserica Romei.În acest context s-a desfăşurat mişcarea de la Salva din 1763, condusă de Atanasie Todoran.Pentru că a îndemnat două batalioane grănicereşti să nu renunţe la ortodoxie, Sfântul Atanasie Todoran a fost condamnat la moarte prin frângerea cu roata.Alături de el au fost executaţi, la 12 noiembrie 1763, şi ceilalţi sfinţi pomeniţi astăzi, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra şi Vasile din Telciu.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în această seară la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.

Mâine, Biserica Ortodoxă îl va cinsti pe Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopolului.

Cu acest prilej, de la ora 8.00, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie de hram la mănăstirea „Sfântul Ioan Gură de Aur” din satul Casian, comuna Grădina.

Seara, de la ora 18.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Topraisar.

Credincioșii se vor putea închina Sfinților Epictet și Astion, ale căror sfinte moaște au fost aduse spre cinstire, de la mănăstirea Dervent.

Acestea vor poposi la biserica din Topraisar până duminică.

Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța organizează o acțiune de donare de sânge pe o perioadă de 3 zile.

Aceasta se va desfășura săptămâna viitoare, în zilele de luni, marți și joi, între orele 12.00 și 15.00 la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.

Parteneriatul dintre Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța durează de 8 ani, timp în care peste 7.200 de persoane au donat sânge.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea va avea loc sâmbăta aceasta, la Căminul cultural din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Potrivit CRTS, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Astăzi este Ziua Mondială de Luptă Împotriva Pneumoniei.

Cu această ocazie, specialiştii trag numeroase semnale de alarmă cu privire la incidenţa acestei boli, dar vorbesc şi despre importanţa măsurilor de prevenţie.

Reprezentanţii Societăţii Române de Pediatrie au declarat că pneumonia rămâne principala cauză de deces la copiii sub 5 ani, atât la nivel internaţional, cât şi în România.

Potrivit datelor Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în România, mor anual, 900 de copii din cauza pneumoniei.

Defecțiunea de la Centrala din Cernavodă nu a pus în pericol securitatea nucleară.

Anunțul a fost făcut de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță care a precizat că problema apărută în seara de luni, 9 noiembrie, la Unitatea 1 a fost una tehnică, localizată la turbina de abur, fără vreo legătură cu reactorul.

O comisie specială evaluează daunele, iar specialiștii estimează că lucrările de reparație vor dura între 2 și 4 zile.