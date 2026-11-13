Știri 13 noiembrie 2026

S-a născut în anul 344 în cetatea Antiohia, într-o familie nobilă.A fost atras de viaţa călugărească, astfel că în anul 374, a petrecut patru ani într-o mănăstire din Antiohia şi doi ani ca pustnic într-o peşteră, iar în anul 381 a fost hirotonit diacon şi apoi sfinţit preot.În timpul celor doisprezece ani de slujire în rânduiala preoţească, Sfântul Ioan a devenit vestit prin predicile sale rostite în toate bisericile din Antiohia şi din împrejurimi.În anul 398 a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop al Constantinopolului de către împăratul Arcadie.Sfântul Ioan Gură de Aur a depus mari eforturi pentru evanghelizarea locuitorilor de la sate şi pentru îndreptarea celor căzuţi în erezii.S-a mutat la Domnul în anul 407, în oraşul Comane din Armenia.Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur care se celebrează în Biserica de Răsărit în marea majoritate a duminicilor și sărbătorilor de peste an este un exemplu viu al harului de care a fost însufleţit acest mare părinte al Bisericii.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această seară în localitatea Topraisar.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 18.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitate.

Credincioșii se vor putea închina Sfinților Epictet și Astion, ale căror sfinte moaște au fost aduse spre cinstire, de la mănăstirea Dervent.

Acestea vor poposi la biserica din Topraisar până duminică.

Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța organizează o acțiune de donare de sânge pe o perioadă de 3 zile.

Aceasta se va desfășura săptămâna viitoare, în zilele de luni, marți și joi, între orele 12.00 și 15.00 la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.

Parteneriatul dintre Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța durează de 8 ani, timp în care peste 7.200 de persoane au donat sânge.

Astăzi este Ziua Mondială a Bibliei.

Această zi își propune să sensibilizeze conștiința publică în privința rolului pe care Sfânta Scriptură îl are în viața liturgică și formarea duhovnicească.

Sfântul Sinod a instituit această zi în anul 2006 și coincide cu ziua de pomenire a Sfântului Ioan Gură de Aur.

Locuitorii comunei 23 August sunt așteptați să doneze sânge.

Acțiunea va avea loc mâine, la Căminul cultural din localitate, între orele 8.30 și 13.30.

Potrivit CRTS, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

ANM a emis o atenționare cod galben de intensificări ale vântului pentru aproape toată țara.

Aceasta este valabilă până la ora 21.00.

Temporar, vântul va avea intensificări în Dobrogea, Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, nord-estul și estul Munteniei și în sud-vestul Olteniei cu viteze la rafală de 50…70 km/h.

Totodată, mâine vremea se va răci accentuat, iar temperaturile maxime se vor situa în general între 5 și 10 grade.

Pădurile din România vor fi monitorizate prin satelit, camere video și tehnologie LiDAR.

Pentru a combate tăierile și transporturile frauduloase, Ministerul Mediului derulează un proiect de monitorizare a pădurilor din țară pentru a descoperi astfel mai ușor acțiunile ilegale, dar și eventualele incendii.

Numărul infracțiunilor silvice sesizate în primele șase luni a crescut cu peste 7% față de aceeași perioadă din 2025, arată cele mai recente date ale Poliției Române.

Sistemul prin satelit va compara imaginile succesive ale coronamentului pentru a detecta în timp real schimbări.