Acesta a fost fiul lui Alfeu, era vameş în Capernaum și înainte de a fi chemat la apostolat de Mântuitorul, se numea Levi.După înălţarea la cer a Mântuitorului Hristos, a rămas la Ierusalim, unde a scris Evanghelia ce-i poartă numele.Sfântul Matei s-a îndreptat apoi spre alte locuri ale Răsăritului, unde s-a străduit să aprindă credința în Hristos printre perși, etiopieni și nubieni.Istoria Bisericii arată că Sfântul Apostol Matei a primit moarte martirică în Etiopia, fiind ars pe rug.

Creştinii ortodocşi au intrat, de ieri, în Postul Naşterii Domnului sau al Crăciunului.

Acesta simbolizează ajunarea de patruzeci de zile a Proorocului Moise, precum şi postul patriarhilor din Vechiul Testament deoarece după cum aceştia aşteptau venirea lui Mesia prin post şi rugăciune, aşa se cuvine şi creştinilor să întâmpine prin ajunare pe Iisus Hristos Cel născut din Fecioara Maria.

Postul are o durată de 40 de zile, până la 25 decembrie, de sărbătoarea Naşterii Domnului.

Din punct de vedere al alimentaţiei, acest post este unul mai uşor, decât cel al Paştelui, deoarece cuprinde mai multe dezlegări la peşte, untdelemn şi vin.

Dezlegările la peşte sunt în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioada 21 noiembrie-18 decembrie, precum şi la următoarele sărbători: Intrarea Maicii Domnului în Biserică pe 21 noiembrie, Sf. Apostol Andrei pe 30 noiembrie, dar şi în zilele de 1, 3 și 7 decembrie când se cinstesc sfinţi mai importanţi în ortodoxie.

Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța organizează o acțiune de donare de sânge pe o perioadă de 3 zile.

Aceasta a debutat astăzi și va continua mâine și joi, între orele 12.00 și 15.00 la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.

Parteneriatul dintre Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța durează de 8 ani, timp în care peste 7.200 de persoane au donat sânge.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Prosumatorii vor beneficia de compensarea lunară a energiei livrate în rețea.

Așa arată noua metodologie aprobată de ANRE.

Persoanele fizice cu instalații de cel mult 27 de kW vor putea utiliza în anumite condiții sumele disponibile, inclusiv pentru plata facturilor de gaze naturale.

Compensarea lunară se aplică energiei livrate începând cu 26 iulie 2026, iar în cel mult 40 de zile lucrătoare de la publicarea ordinului, furnizorii trebuie să plătească sumele aferente energiei livrate până la 25 iulie, dar să și regularizeze energia livrată ulterior, până la publicarea ordinului.

Lipsa creșelor și a grădinițelor limitează participarea femeilor pe piața muncii, cât și dezvoltarea educațională a copiilor.

Declarația a fost făcută de Ministrul Educației, Sorin Costreie, în contexul participării femeilor la economie și inegalitățile de pe piața muncii.

El a anunțat că 200 de unități de educație timpurie vor fi construite prin PNRR și a subliniat necesitatea angajării unor specialiști bine pregătiți care să sprijine dezvoltarea cognitivă și emoțională a celor mici.

Inspectorii sanitar-veterinari au aplicat amenzi de peste un milion de lei luna trecută.

Aceasta după ce au descoperit sute de nereguli în fabrici de pâine, patiserii și unități de producție a băuturilor, unde s-au efectuat peste 8.700 de verificări la nivel național.

Inspectorii au descoperit spații de depozitare nespălate, utilaje necorespunzătoare, dar și lipsa documentelor de trasabilitate sau nereguli la etichetare și analize de laborator.

Președintele ANSVSA, Alexandru Bociu, a subliniat că obiectivul acestor acțiuni este responsabilizarea furnizorilor și protejarea sănătății populației.