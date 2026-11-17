Acțiunea a debutat ieri și continuă astăzi și joi, între orele 12.00 și 15.00 la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.Parteneriatul dintre Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța durează de 8 ani, timp în care peste 7.200 de persoane au donat sânge.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Carburanții s-au ieftinit săptămâna trecută, pe fondul scăderii cotațiilor la petrol și al creșterii ofertei pe piețele internaționale.

La stațiile Petrom, vineri, benzina se vindea cu 9,48 lei/litru, iar la alte companii prețul ajungea la 9,54 lei/litru.

Motorina costa 10,67 lei/litru, în timp ce în alte lanțuri de benzinării era comercializată cu 10,73 lei/litru.

Ieri, potrivit datelor publicate de Peco Online, cel mai mic preț al benzinei era de 9,43 lei/litru, iar al motorinei, de 10,59 lei/litru, la o stație din Eforie Nord.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 20.00.

Vântul va avea intensificări, mai ales în vestul și sud-estul țării, precum și în zonele montane.

Vor fi viteze în general de 40…50 km/h.

Vor fi ploi moderate cantitativ în sud-vestul, vestul și nord-vestul teritoriului, precum și la munte. Local cantitățile de apă vor fi în general de 20…50 l/mp.

Înscrierile pentru programul de instalare a bateriilor pentru prosumatori au început ieri.

Acestea se fac online prin aplicaţia disponibilă pe site-ul Administraţiei Fondului pentru Mediu, afm.ro, până pe 20 noiembrie.

Sesiunea de înscriere a persoanelor fizice care au calitatea de prosumator va începe vineri, 20 noiembrie, la ora 10.00 și se va încheia pe 25 noiembrie.

Bugetul alocat programului este de 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi până la 75% din valoarea totală a proiectului, fără a depăşi suma de 15.000 de lei.

Astăzi este Ziua Internațională a Studenților.

Aceasta a fost declarată oficial în anul 1941, de către Consiliul Internațional al Studenților, pentru a comemora evenimentele din 1939, desfășurate la Praga.

Încă din anul 1939, ocupanții naziști din Cehoslovacia au suprimat o demonstrație a studenților, în urma căreia nouă studenți au murit, iar peste 1.200 au fost trimiși în lagăre de concentrare.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România îndeamnă studenții la implicare activă în organizații și în structurile academice din comunitatea lor.

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a publicat un ghid destinat persoanelor cu diabet zaharat, dar şi celor care prezintă risc de a dezvolta această boală.

Documentul explică traseul pacientului de la prevenţie şi diagnostic până la tratament şi monitorizare.

Analizele recomandate în cadrul consultaţiilor preventive sunt decontate inclusiv pentru persoanele neasigurate, în condiţiile legii.

Evaluarea riscului este recomandată de la vârsta de 35 de ani, chiar și în lipsa simptomelor, iar persoanele mai tinere trebuie testate dacă prezintă factori de risc.

Pacienții diagnosticați beneficiază, prin Programul Național de Diabet, de tratamente și dispozitive medicale, inclusiv senzori de monitorizare a glicemiei și pompe de insulină, în funcție de criteriile stabilite de comisia de specialitate.