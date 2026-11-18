De la ora 17.00, ierarhul nostru va sfinți o troiță închinată Maicii Domnului la biserica „Nașterea Maicii Domnului”, apoi va oficia Taina Sfântului Maslu.De la ora 23.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica cu hramurile „Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Prooroc Ilie Tesviteanul” din orașul Cernavodă.Mâine, de la ora 13.00, va sfinți Capela Centrului pentru Persoane Vârstnice Marina Senior Residence, din stațiunea Mamaia.Noua capelă va fi ocrotită de Sfântul Proroc Zaharia și Sfânta Maria Brâncoveanu.

O acțiune de donare de sânge organizată de Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța se desfășoară săptămâna aceasta.

Acțiunea a debutat luni și continuă și mâine, între orele 12.00 și 15.00 la sediul Centrului din strada Nicolae Iorga.

Parteneriatul dintre Arhiepiscopia Tomisului și CRTS Constanța durează de 8 ani, timp în care peste 7.200 de persoane au donat sânge.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Plafonarea adaosurilor comerciale la alimentele de bază ar putea fi aplicată și anul viitor.

Declarația a fost făcută de către ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a explicat că există o discuție pe această temă, iar un anunț oficial va fi făcut în scurt timp.

El a adăugat că guvernul și-a propus să adopte cât mai repede proiectul bugetului pentru anul viitor, iar odată cu acesta se va lua o hotărâre și în privința plafonării.

Pensionarii, veteranii și văduvele de război ar putea renunța la tichetele de călătorie pe suport de hârtie.

Camera Deputaților a adoptat un proiect de lege care prevede acordarea reducerilor sau a gratuității la transport pe baza talonului de pensie sau a legitimației de veteran.

Proiectul menționează că sistemul electronic ar urma să devină funcțional de la 1 ianuarie 2028 pentru a le oferi instituțiilor timp să își interconecteze bazele de date.

Ministrul Sănătății anunță controale privind decontarea serviciilor medicale fictive prin cardurile de sănătate.

Pacienții vor fi notificați prin SMS, e-mail sau WhatsApp când le este folosit Codul Numeric Personal și când sunt făcute, pentru ei sau în numele lor, diverse analize.

Precizarea vine după încă un caz de fraudă unde un cabinet privat a cerut decontări mari pentru investigații la computerul tomograf.

Un proiect de lege stipulează o nouă interdicție pentru fumători.

Inițiativa legislativă interzice fumatul în mașinile personale, dacă sunt prezenți copii și femei însărcinate.

Senatoarea Adelina Dobra a declarat că în România se înregistrează un procent îngrijorător al minorilor care încep să fumeze de la vârste foarte mici pentru că vor să imite pe adulți.

De asemenea, datele arată că mai mult de jumătate dintre adolescenți consideră că pot obține cu ușurință ţigări electronice.