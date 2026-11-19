Ierarhul nostru va oficia de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Sâmbătă, Biserica Ortodoxă va prăznui Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.Cu acest prilej, mâine, de la ora 17.00, ierarhul Tomisului va oficia slujba Vecerniei la biserica cu hramul “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului” din cartierul Compozitorilor.Sâmbătă, de la ora 8.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Colilia, cu prilejul hramului “Intrarea în Biserică a Maicii Domnului”.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Catedrala Naţională din Bucureşti nu va fi deschisă în acest an, la sărbătoarea Sfântului Apostol Andrei, prăznuit pe 30 noiembrie.

Anunțul a fost făcut de Patriarhia Română, care a menționat că datorită lucrărilor aflate în desfăşurare la interiorul Catedralei Naţionale, al doilea hram, va fi celebrat la Paraclisul ‘Învierea Domnului’ al Catedralei Mântuirii Neamului, din apropierea acesteia.

În prezent, vizitarea Catedralei Naţionale se poate face doar la exterior, exclusiv în spaţiul esplanadei.

Astăzi este Ziua Internațională de Prevenire a Abuzului asupra Copilului.

Aceasta a fost instituită în anul 2000, de către o fundație internațională a femeilor cu sediul în Elveția, pentru a mobiliza guvernele şi comunităţile să ia măsuri pentru prevenirea abuzului asupra copiilor.

Abuzul sexual, în special, este o problemă universală şi alarmantă, iar atenţia sporită şi abilităţile de protecţie eficiente, alături de măsurile de prevenire sunt necesare la nivel familial, local, naţional şi internaţional.

Persoanele care ajung victime ale atacurilor provocate de urşi sau lupi ar putea primi daune morale de cel puţin 50.000 de euro.

Așa prevede o iniţiativă legislativă.

De asemenea, rănirea sau uciderea unui animal sălbatic nu va mai fi considerată infracţiune atunci când fapta este comisă în legitimă apărare.

Documentul adoptat de Senat, ca prim for sesizat, va merge la Camera Deputaţilor pentru votul decizional.

Casa Națională de Asigurări de Sănătate propune extinderea bazei de contribuabili.

Aceasta propune ca plata contribuției la sănătate să devină obligatorie pentru adulții activi care nu au venituri declarate și nu se încadrează în niciuna dintre cele 23 de categorii scutite prin lege.

Președintele interimar al CNAS, Larisa Mezinu-Bălan, spune că aproximativ 2,9 milioane de persoane figurează în prezent ca neasigurate, iar 95% dintre acestea au sub 60 de ani.

În prezent, persoanele fără venituri se pot asigura voluntar, prin plata a 2.430 de lei pe an în două tranșe.

Documentele medicale vor fi gestionate electronic prin platforma informatică a asigurărilor de sănătate, de anul viitor.

Biletele de trimitere, scrisorile medicale, concediile medicale şi alte documente vor putea fi accesate de medici direct din sistem, pe baza codului numeric personal al pacientului.

În plus, un bilet de trimitere folosit pentru o programare va fi blocat automat și nu va mai putea fi utilizat la mai mulți furnizori de servicii medicale.