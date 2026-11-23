A trăit în timpul domniei voievodului Matei Basarab şi a domnitorului Constantin Brâncoveanu.De tânăr a fost tuns călugăr la Schitul Iezerul-Vâlcea, un schit retras, unde a primit numele Antonie.Apoi, cu binecuvântarea egumenului, s-a retras la viaţă pustnicească în Muntele Iezerul din apropiere, prin anul 1690.Pentru viaţa sa curată, sfântul a primit de la Dumnezeu darul înainte-vederii şi al vindecării.Cuviosul Antonie s-a mutat la Domnul, înainte de anul 1714 şi a fost înmormântat de egumenul Schitului Iezerul.Pentru viaţa şi nevoinţele sale, Sfântul Sinod al Bisericii noastre a hotărât în anul 1992, ca el să fie trecut în rândul sfinţilor.Sfintele Moaşte ale Cuviosului Antonie au fost aşezate în Biserica Schitului Iezer, iar o părticică din Sfintele sale Moaşte se află şi la Schitul Darvari din Bucureşti.

ATOM Constanța organizează ediția a cincea a Taberei “Viitorul meu e pe pământul meu”.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a opta ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

ANM a emis o informare meteorologică de precipitații moderate cantitativ și intensificări ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 20.00.

În intervalul menționat, vor fi precipitații în general moderate cantitativ, în cea mai mare parte a țării și se vor acumula cantități de apă, local de 10…15 l/mp.

Totodată, Dobrogea se află sub cod galben de intensificări ale vântului, până la ora 23.00, unde vântul va avea viteze la rafală de 50…70 km/h.

Vremea se va răci accentuat, astfel că valorile termice se vor situa sub mediile multianuale specifice acestei date.

Primăria Constanța vrea să reintroducă abonamentul pe o singură linie la CT BUS, ca urmare a solicitărilor călătorilor.

Proiectul modificat vine la mai puțin de o lună după ce Consiliul Local a votat noile tarife pentru transportul metropolitan și un singur tip de abonament lunar pe toate liniile.

În noul proiect de hotărâre, a fost introdus și abonamentul lunar urban pe Constanța, pe o singură linie, de 75 de lei și abonamentul lunar pe toate liniile, în valoare de 140 de lei.

Rămâne valabil prețul biletului de o călătorie de 5 lei, dar și cel al abonamentului lunar metropolitan de 150 de lei, pe toate liniile CT BUS.

Constanța se numără printre cele mai puțin verzi orașe din Uniunea Europeană.

Potrivit celor mai recente date ale Agenției Europene de Mediu, doar 12,7% din suprafața orașului de la malul mării este acoperită de coroanele copacilor.

Procentul plasează Constanța pe locul 651 dintr-un total de 732 de orașe europene analizate, acesta fiind, totodată și cel mai slab rezultat dintre marile centre urbane din România.

În același timp, și Bucureștiul, Cluj-Napoca, Iașiul și Timișoara au mai puțini copaci decât jumătate dintre orașele europene analizate.

Ambarcațiunile care navighează pe canalele secundare și pe lacurile din Rezervația Biosferei „Delta Dunării” vor circula cu o viteză de cel mult 5 kilometri pe oră.

Așa prevede un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, în calitate de for decizional.

Acesta urmărește protejarea faunei, a zonelor de cuibărit și reducerea eroziunii malurilor provocate de valurile ambarcațiunilor de mare viteză.

Pentru nerespectarea prevederilor, amenzile ajung până la 1.000 de lei, fără confiscarea bărcilor.