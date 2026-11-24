Cu acest prilej, de la ora 7.45, Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la parohia „Sfânta Ecaterina” din cartierul Tomis Plus – Boreal.Tot mâine, de la ora 17.00, Ierarhul nostru va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfânta Ecaterina” din localitatea Tuzla.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a opta ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Cea de-a V-a ediție a taberei „Viitorul meu e pe pământul meu!” va debuta la sfârșitul acestei săptămâni.

Aceasta va avea loc la Mănăstirea Dervent, în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, cu ocazia Sărbătorii Sfântului Apostol Andrei și a Zilei Naționale a României.

Taxa de participare este 600 de lei.

Tabăra este dedicată tinerilor cu vârste cuprinse între 8 şi 12 ani, și între 13 și 17 ani, iar înscrierile se fac la numărul de telefon 0799.232.662.

Voucherele de vacanţă ar putea ajunge la 2.500 de lei.

Aceasta este suma medie pe care românii o plătesc acum pentru un sejur cumpărat prin agenţii, potrivit preşedintelui Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, Cristian Bărhălescu.

În prezent, doar bugetarii cu salarii de până la 6.000 de lei mai primesc vouchere de vacanţă şi doar în valoare de 800 de lei pe an.

Carburanții continuă să se ieftinească.

Astfel, în cazul benzinei, valoarea medie este de 9 lei şi 8 bani pe litru.

În acelaşi timp, preţul mediu al motorinei este de 10 lei şi 53 de bani, în scădere cu aproape 20 de bani faţă de valoarea atinsă la începutul săptămânii trecute.

În această perioadă, România se află pe locul 17 în Uniunea Europeană, în topul ţărilor cu cea mai ieftină benzină, şi pe locul 13 în ceea ce priveşte cel mai mic preţ la motorină.

Sesiunea de înscriere a prosumatorilor în programul pentru finanțarea sistemelor de stocare a energiei electrice continuă până la sfârșitul zilei de mâine.

De asemenea, selecția proiectelor ce vor primi sprijin de la stat se va face pe bază de punctaj, nu în ordinea depunerii cererilor, precizează autoritățile.

Bugetul programului este de 400 de milioane de lei, iar beneficiarii pot primi maxim 75% din valoarea proiectului, dar nu mai mult de 15.000 de lei cu TVA inclus.

România ar putea depăși până la sfârșitul anului pragul de 1.500 km de drumuri de mare viteză.

Condiția este ca în decurs de o lună să fie finalizate două secțiuni de autostradă: Suplacu de Barcău – Chiribiş, din Autostrada Transilvaniei A3 si Tigveni-Curtea de Argeș, a Autostrăzii Sibiu-Pitești, care însumează 35 de km.

Potrivit CNAIR, în paralel a fost elaborată și documentația pentru angajarea viitoarelor echipe permanente care să fie supusă aprobării guvernului.