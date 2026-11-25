Aceasta s-a născut în anul 294 într-o familie nobilă unde a primit o educaţie aleasă.S-a convertit la creştinism, motiv pentru care a fost arestată şi dusă la judecată înaintea autorităţilor romane, pe vremea împăraţilor prigonitori Diocleţian şi Maximian.Datorită înţelepciunii de care a dat dovadă, a reuşit să demonstreze superioritatea credinţei creştine împotriva filosofiei păgâne greceşti și a reuşit să convertească la Hristos pe mulţi învăţaţi ai timpului.Pentru aceasta, a fost chinuită cu cruzime şi, în cele din urmă, a fost condamnată la tăierea capului.Sfintele sale moaşte se află în mănăstirea închinată ei, de pe Muntele Sinai, din Egipt.Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfânta Ecaterina” din localitatea Tuzla.

Mâine, în Biserica Ortodoxă este cinstit Sfântul Stelian Paflagonul.

Astfel, de la ora 7.30, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfântul Stelian” din localitatea Săcele, județul Constanța.

Seara, de la ora 20.45, va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a opta ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

Astăzi este Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor.

În anul 1999, Adunarea Generală a ONU a proclamat ziua de 25 noiembrie ca zi a luptei împotriva violenţei asupra femeilor.

Zilnic, în întreaga lume, femeia este victimă a violenţei atât fizice cât şi psihice sub diferite forme, de la agresiune verbală şi violenţă domestică şi până la mutilare şi tortură.

Cu această ocazie, la nivel mondial sunt organizate manifestări pentru prevenirea şi stoparea acestui fenomen.

Ecoinsulele pentru colectarea selectivă a deșeurilor provoacă nemulțumiri nu doar în Constanța, ci și în alte orașe din țară.

Viceprimarul Adriana Arghirescu a declarat că situația va fi investigată de o echipă de control a Ministerului Mediului.

De asemenea, în Constanța vor fi testate alte sisteme de colectare a deșeurilor.

Este vorba despre platforme subterane, care vor fi amplasate în trei zone ale orașului.

Totodată, cardurile de acces la ecoinsule pot fi duplicate la centrele unde se confecționează chei.

Alimentarea cardurilor educaţionale pentru anul şcolar în curs, a început.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene anunță că peste 545.000 de beneficiari vor primi sprijinul de 500 de lei.

Astfel, pentru elevii din clasele pregătitoare până în clasa a-VIII-a, venitul mediu net lunar pe membru de familie trebuie să fie de maxim 2.162,50 lei, iar pentru preșcolari 998 de lei.

Scopul programului este de a contribui la prevenirea abandonului şcolar şi la asigurarea accesului la educaţie.

România ocupă primul loc în Uniunea Europeană în privința ratei de sărăcie severă.

Așa arată datele Eurostat pentru anul 2025.

Aproape 17% din populația țării se află în această situație, un nivel de aproape trei ori mai ridicat decât media înregistrată la nivelul blocului comunitar, care este de 6%.

În clasamentul european al deprivării materiale și sociale severe, România este urmată de Bulgaria și Grecia, ambele cu o rată de aproximativ 15%.

La polul opus se situează Slovenia, statul membru cu cel mai redus nivel al sărăciei severe din Uniunea Europeană, sub pragul de 2%, urmată de state precum Cehia, Polonia, Suedia și Croația.