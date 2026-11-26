Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.00, Acatistul Maicii Domnului.Apoi, de la ora 23.00, va săvârși Sfânta Liturghie.

Arhiepiscopia Tomisului organizează cea de a opta ediție a acțiunii umanitare ”De Crăciun, fii bun!”.

Aceasta se desfășoară până pe 13 decembrie și are ca scop sprijinirea a aproximativ 3000 de familii sărace din peste 40 de sate constănțene.

Astfel, este organizată o colectă de alimente neperisabile, articole de igienă și jucării în parohiile urbane din Constanța, Mangalia, Medgidia, Năvodari, Hârșova, Ovidiu, Eforie, Negru-Vodă, Techirghiol și Cernavodă.

Mai multe informații pot fi obținute de la preoții parohiilor urbane din cuprinsul Arhiepiscopiei Tomisului.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Aceştia mai au la dispoziție ziua de mâine, când Centrul va fi deschis în intervalul orar 7.30 – 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge și în special de cei cu Rh negativ.

În perioada 28 noiembrie – 1 decembrie, Centrul de Transfuzii Sanguine va fi închis, în contextul zilelor de sărbătoare legală.

Ora de religie este un drept constituțional și componentă esențială a educației.

Afirmația aparține Patriarhiei Române, care a emis un comunicat în contextul publicării raportului privind ora de religie în școlile din România, realizat de Asociația Secular-Umanistă din România.

Astfel, potrivit Patriarhiei, participarea copiilor și a tinerilor la orele de religie reprezintă un drept consti­tu­țional, garantat prin art. 32 din Constituția României, care prevede că, cităm: „Statul asigură libertatea învățământului religios, potrivit cerințelor specifice fiecărui cult. În școlile de stat, învățământul religios este organizat și garantat prin lege”., am încheiat citatul.

De asemenea, înscrierea elevilor la disciplina Religie se realizează cu respectarea libertății de conștiință, prin exprimarea în scris a opțiunii elevului major sau a părinților ori reprezentantului legal al elevului minor.

Concluziile raportului ASUR trebuie analizate în raport cu limitele metodologice ale cercetării. Documentul se întemeiază pe răspunsurile a 526 de persoane care au completat voluntar un chestionar distribuit în mediul online.

Așadar, Patriarhia Română respinge interpretările generalizatoare, întemeiate pe o cercetare nereprezentativă, care promovează o imagine distorsionată asupra educației religioase din România.

Muzeul de Artă Populară Constanța va putea fi vizitat gratuit pe 1 decembrie.

Programul de vizitare va fi în intervalul orar 09.00-16.00, iar ultima intrare se va face la ora 15.30.

Tot în programul Zilei Naționale a României este inclus la sediul muzeului un atelier de pedagogie muzeală cu tema „Păpuși din fire colorate în culorile Tricolorului”, ce va avea loc mâine, la ora 12.00.

CFR Călători va scumpi biletele de tren.

Este vorba despre o indexare cu 6,6% stabilită de Autoritatea de Reformă Feroviară ca urmare a procesului inflaționist.

Pentru relația Constanța – București Nord, majorarea va însemna un plus de 10 lei și se va aplica odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al trenurilor, la data de 13 decembrie.

Circulația pe Transalpina, Drumul Național 67 C, a fost întreruptă săptămâna aceasta pe sectorul de drum cuprins între Obârșia Lotrului și Curpăt.

Motivul îl reprezintă ninsorile abundente.

Compania Națională de Drumuri precizează că restricțiile se vor menține până când vremea se va îndrepta.