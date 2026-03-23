Știri 23 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 16.45, slujba Canonului cel Mare.Mâine, de la ora 6.45, va săvârși Sfânta Liturghie, tot la Catedrală.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc sâmbătă, 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Românii vor da ceasurile cu o oră înainte în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, România va trece la ora de vară, iar ora 3 va deveni ora 4.

Măsura se aplică în România din anul 1979 şi permite folosirea optimă a luminii naturale şi reducerea iluminatului artificial.

Astăzi este Ziua Mondială a Meteorologiei.

Aceasta se sărbătoreşte din anul 1961 şi semnifică intrarea în vigoare, la 23 martie 1950, a Convenţiei Organizaţiei Mondiale a Meteorologiei.

Prin această zi, oamenii sunt invitaţi să conştientizeze şi să aprecieze munca profesioniştilor care, zi de zi, actualizează informaţiile despre vreme.

Un număr de 189 de ţări aniversează, astăzi, 76 de ani de la prima atestare a Zilei Mondiale a Meteorologiei.

Circulaţia pe podul Ruse-Giurgiu se va desfăşura fără restricţii de Paşti.

În ultima zi lucrătoare înainte de sărbătorile pascale, pe 9 aprilie, urmează să fie reluată circulaţia pe tronsonul de 320 de metri pe sensul spre Bulgaria, unde în prezent se desfăşoară lucrări de construcţie şi reparaţie.

După zilele de sărbătoare de Paşti – din data de 14 aprilie – se prevede continuarea lucrărilor pe ultimii 320 de metri ai podului, pe sensul către România.

Pasagerii care pleacă de pe aeroporturile “Henri Coandă” şi Băneasa pot să transporte în bagajul de mână lichide în recipiente de până la doi litri.

Până acum, limita era de 100 de mililitri pentru fiecare recipient.

Măsura este posibilă datorită investiţiilor în tehnologii de ultimă generaţie, dedicate controlului de securitate al bagajelor de mână.

Relaxarea restricţiilor îi vizează exclusiv pe pasagerii care pleacă de pe cele două aeroporturi, nu şi pe cei care sunt în tranzit sau transfer.

Autoritățile vor adopta, în curând, măsurile pentru atenuarea crizei prețurilor la carburanți.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că în aceste zile, reprezentanți ai ministerelor și instituțiilor cu responsabilități în domeniu analizează situația, evoluția de pe piață și posibile soluții.

Transportatorii au cerut recent intervenția urgentă a guvernului în privința prețurilor la combustibili.

Polonia intenționează să interzică utilizarea telefoanelor mobile în școli de către copiii sub 16 ani.

Ministrul polonez al Educației a declarat că măsura ar intra în vigoare de la 1 septembrie.

Autorităţile din ţări precum Olanda, Coreea de Sud și Italia au interzis smartphone-urile în școli din cauza îngrijorărilor legate de impactul acestora asupra concentrării și comportamentului copiilor.