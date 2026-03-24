Știri 24 martie 2026

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la biserica Buna Vestire din Grupul Social Sibioara din județul Constanța.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc sâmbătă, 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Astăzi este Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei.

Aceasta se sărbătoreşte anual pe 24 martie, dată la care, în urmă cu 133 de ani, Robert Koch prezenta comunităţii medicale din Berlin descoperirea sa: bacilul tuberculozei.

Scopul acestei zile este atragerea atenţiei opiniei publice şi sensibilizarea factorilor de decizie cu privire la importanţa acestei probleme de sănătate publică, cu multiple implicaţii de ordin medical, psihologic şi social.

Românii vor da ceasurile cu o oră înainte în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, România va trece la ora de vară, iar ora 3 va deveni ora 4.

Din acest motiv, ziua de duminică va fi cea mai scurtă zi din acest an.

Măsura se aplică în România din anul 1979 şi permite folosirea optimă a luminii naturale şi reducerea iluminatului artificial.

Elevii de clasa a XII-a participă zilele acestea la simularea examenului de bacalaureat.

Ieri a avut loc prima probă, cea la Limba şi literatura română, astăzi cea de a doua proba obligatorie a profilului, iar mâine se va desfășura proba la alegere a profilului și specializării.

Simulările examenului de Bacalaureat se vor încheia joi cu proba la Limba şi literatura maternă, iar elevii îşi vor afla notele pe 16 aprilie.

Cadrele didactice din 63 de unităţi de învăţământ boicotează organizarea simulării, ca răspuns la îndemnul sindicatelor de a nu participa la acest proces.

Profesorii îşi arată astfel nemulţumirea faţă de mai multe măsuri luate de Guvern.

Guvernul va declara situaţie de criză pe piaţa carburanţilor cel puţin pentru şase luni.

Potrivit unui proiect de ordonanță de urgență, adaosul comercial la motorină şi benzină va fi limitat, iar exporturile vor putea fi făcute doar cu aprobarea autorităţilor.

Anunţul a fost făcut în contextul în care motorina standard este la un 1 ban distanţă de valoarea de 10 lei pentru un litru, iar la unele staţii de pe autostrada A2 a depăşit și acest prag.

Ministerul Mediului dorește ca firmele care vând haine purtate să aibă obligații suplimentare.

Un proiect de ordonanță de urgență lansat în dezbatere publică prevede, printre altele, obligativitatea asigurării unui proces de curățare și dezinfecție a hainelor second-hand înainte de a fi scoase la vânzare sau donate.

De asemenea, se instituie reguli clare pentru anvelopele uzate și pentru mașinile second-hand.

Introducerea în țară de produse folosite cu scop de eliminare sau depozitare finală este interzisă prin lege și constituie infracțiune, mai prevede proiectul.

Amenzile pentru nerespectarea acestor reguli vor ajunge până la 100.000 lei și deschiderea unui dosar penal.