Știri 25 martie 2026

Acest praznic împărătesc ne aduce aminte de momentul biblic în care Sfântul Arhanghel Gavriil a vestit Sfintei Fecioare Maria că va naşte pe Mântuitorul lumii, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos.Tot în acel moment, Pruncul Iisus s-a zămislit în trupul Sfintei Fecioare prin puterea Sfântului Duh.Numită popular şi Blago-Veştenie, această sărbătoare este confirmată în documente ca cea mai veche sărbătoare închinată Maicii Domnului.Conform surselor istorice, în secolul 4 sau 5 s-a construit la Nazaret o biserică, pe locul unde a fost casa în care Sfânta Fecioară a primit vestea naşterii lui Hristos.Marii predicatori ai bisericii din secolul 5 au alcătuit panegirice la această sărbătoare.Printre ei se regăsesc patriarhul Proclu al Constantinolopului şi episcopul Vasile al Seleuciei.Data acestei sărbători a fost fixată de Biserică la 9 luni înainte de sărbătoarea Naşterii Domnului.Totodată, pentru că suntem în postul mare, Biserica a rânduit astăzi dezlegare la peşte.

Tot astăzi este şi Ziua Poliţiei Române.

Alegerea acestei date este legată de reprezentarea sărbătorii Bunei-vestiri pe primul steag al Poliţiei Române, steag ce datează din anul 1822.

Această zi este sărbătorită din anul 2002.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc sâmbătă, 28 martie.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Pompierii recomandă instituţiilor publice, firmelor, dar şi familiilor să organizeze periodic exerciţii de evacuare.

Acestea sunt esenţiale pentru antrenarea populaţiei şi a salvatorilor, dar şi pentru verificarea procedurilor şi a echipamentelor.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, repetarea, inclusiv în jocuri cu copiii, a exerciţiilor de evacuare, poate salva vieţi în situaţii critice.

Peste un sfert dintre elevii din ciclul primar au dureri de spate din cauza unei posturi viciate.

După ce au analizat timp de un an aproape 6.000 de copii, specialiștii spun că aceștia stau cu spatele aplecat, privirea în jos şi umerii încordaţi.

Potrivit datelor, doar 30% dintre elevii din clasele mici au o poziţie verticală şi privirea către înainte, cu umerii relaxaţi şi echilibraţi.

Experții recomandă părinților să fie atenți la postura copilului și să discute cu un specialist imediat ce observă o asimetrie sau o problemă.