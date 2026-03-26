Știri 26 martie 2026

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 20.45, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, tot la Catedrală, de la ora 6.45 va săvârși Sfânta Liturghie, iarde la ora 16.30, va oficia Denia Acatistului Bunei Vestiri.

Biserica “Sfânta Maria” din Constanța organizează un concert de pricesne pascale.

Evenimentul se va desfășura sâmbătă, de la ora 18.00.

Concertul va fi susținut de preotul Ștefan Ghiuță și interpreta Maria Mihali, acompaniați la pian de Arhidiacon Valentin Vădănoiu.

Biserica “Sfânta Maria” este situată în zona Far.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc sâmbăta aceasta.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Astăzi este Ziua Internaţională a Luptei împotriva Epilepsiei.

Boala afectează peste 50 de milioane de persoane la nivel mondial.

În România, sunt aproximativ 200.000 de pacienţi diagnosticaţi cu epilepsie, însă medicii sunt de părere că numărul real al acestora este dublu.

Epilepsia se situează pe locul al doilea ca incidenţă în cadrul categoriei de boli neurologice, după migrene.

În semn de solidaritate, edificii din mai multe oraşe vor fi iluminate în mov.

Românii vor da ceasurile cu o oră înainte în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, România va trece la ora de vară, iar ora 3 va deveni ora 4.

Din acest motiv, ziua de duminică va fi cea mai scurtă zi din acest an.

Măsura se aplică în România din anul 1979 şi permite folosirea optimă a luminii naturale şi reducerea iluminatului artificial.

ANM a emis o informare meteorologică de intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte.

Aceasta este valabilă până luni, la ora 10.00.

Temporar vor fi intensificări ale vântului, în cea mai mare parte a țării, cu viteze în general de 45…55 km/h.

De mâine, ploile se vor extinde dinspre sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă moderate de 20…25 l/mp și local de peste 35 l/mp.

O parte din constănțeni, dar și cei din localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea și Eforie Nord vor rămâne fără apă potabilă.

Din cauza unor lucrări, apa va fi sistată timp de 40 de ore, din noaptea de luni, 30 martie, ora 22:00, până miercuri, 1 aprilie, ora 14:00.

Vor fi afectați de lipsa apei constănțenii din zonele Medeea, Industrială, Cartierele CET, Viile Noi, Km 4-5 și Zona Comercială Constanța Sud.

Totodată, în perioada 30 martie, ora 22.00 – 31 martie, ora 14.00, se va sista furnizarea apei potabile și în cartierele I.C. Brătianu și Palas.