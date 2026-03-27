Știri 27 martie 2026

Astfel, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia astăzi, de la ora 16.30, Denia Acatistului Bunei Vestiri, la Catedrala arhiepiscopală.De la ora 22.00, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la Schitul „Pogorârea Sfâtului Duh” din localitatea Drăgești, județul Vaslui.

Biserica “Sfânta Maria” din Constanța organizează un concert de pricesne pascale.

Evenimentul se va desfășura mâine, de la ora 18.00.

Concertul va fi susținut de preotul Ștefan Ghiuță și interpreta Maria Mihali, acompaniați la pian de Arhidiacon Valentin Vădănoiu.

Biserica “Sfânta Maria” este situată în zona Far.

Ediția a XVI-a a Marșului pentru Viață va avea loc mâine.

Tema din acest an este „Solidaritate pentru amândoi” și evidențiază necesitatea sprijinului real pentru mamă și copil, înainte și după naștere, ca responsabilitate comună a societății”, explică organizatorii.

La Constanța, evenimentul va debuta la ora 13.00, în fața Catedralei arhiepiscopale, de unde se va pleca pe traseul Piața Ovidiu – Biserica Greacă – Biserica ,,Sfinții Îngeri,, și retur.

Acţiunea este organizată de Arhiepiscopia Tomisului, cu sprijinul Asociațiilor afiliate la Mișcarea Provita din România.

Astăzi se împlinesc 108 ani de la unirea Basarabiei cu România.

La 27 martie 1918, Sfatul Ţării de la Chișinău a votat alipirea la Regat și a forţat bolşevicii să părăsească teritoriul.

Spre sfârşitul aceluiași an, avea să se înfăptuiască Marea Unire.

Basarabia a rămas parte a României până în vara anului 1940, când a fost anexată de Uniunea Sovietică.

Românii vor da ceasurile cu o oră înainte în noaptea de sâmbătă spre duminică.

Astfel, România va trece la ora de vară, iar ora 3 va deveni ora 4.

Din acest motiv, ziua de duminică va fi cea mai scurtă zi din acest an.

Măsura se aplică în România din anul 1979 şi permite folosirea optimă a luminii naturale şi reducerea iluminatului artificial.

O parte din constănțeni, dar și cei din localitățile Cumpăna, Lazu, Agigea și Eforie Nord vor rămâne fără apă potabilă.

Din cauza unor lucrări, apa va fi sistată timp de 40 de ore, din noaptea de luni, 30 martie, ora 22:00, până miercuri, 1 aprilie, ora 14:00.

Vor fi afectați de lipsa apei constănțenii din zonele Medeea, Industrială, Cartierele CET, Viile Noi, Km 4-5 și Zona Comercială Constanța Sud.

Totodată, în perioada 30 martie, ora 22.00 – 31 martie, ora 14.00, se va sista furnizarea apei potabile și în cartierele I.C. Brătianu și Palas.

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care impune restricţii stricte pentru agresorii sexuali condamnaţi.

Aceştia nu vor mai putea lucra sau face voluntariat în nicio instituţie publică sau privată, care presupune contactul cu copii, vârstnici sau persoane vulnerabile.

Noua legislaţie prevede că agresorii sunt obligaţi să anunţe Poliţia dacă încheie un contract de muncă, iar locul lor de angajare va fi înregistrat oficial.

În prezent, în Registrul Agresorilor Sexuali sunt luate în evidenţă peste 65 de mii de persoane.